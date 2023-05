Sequestrati circa 2 Kg di droga e arrestato un responsabile – GDF Vicenza: attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti

Nei giorni scorsi,

i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno intensificato la propria azione di contrasto ai traffici illeciti e allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti su tutta la provincia berica, mettendo in campo numerosi controlli presso stazioni, aree parcheggio, punti di ritrovo, caselli autostradali e nei pressi dei principali plessi scolastici provinciali.

Gli interventi eseguiti sul territorio, in particolare, hanno portato all’arresto di un giovane cittadino italiano incensurato, residente a Altavilla Vicentina, trovato in possesso di oltre 1 kg. di hashish occultato a bordo della propria autovettura, nei pressi del parcheggio di un ristorante dello stesso centro cittadino.

Alla vista dei finanzieri del Gruppo di Vicenza, il giovane tentava di allontanarsi dalla vettura e darsi alla fuga a piedi, ma veniva immediatamente fermato e sottoposto a controllo.

Le operazioni condotte da una pattuglia

impegnata nel controllo del territorio, prontamente supportata da colleghi del Reparto e dell’unità cinofila di Vicenza, hanno portato poi al rinvenimento e al sequestro, presso l’abitazione del ragazzo sita in Altavilla, di un ulteriore chilogrammo di sostanza stupefacente di tipo marijuana, nonché del materiale necessario per taglio e confezionamento delle dosi (un bilancino di precisione, un coltello con tracce di stupefacenti) e 2 telefoni cellulari.

E’ stato, peraltro, effettuato, per la prima volta nella provincia berica, da parte dei militari del Gruppo di Vicenza, il sequestro di 15 sigarette elettroniche del valore di circa 2.000 euro contenenti THC, somiglianti in tutto e per tutto alle normali sigarette oggi in commercio, ma contenenti il principio attivo della cannabis e, quindi, vietate nel nostro Paese.

La Guardia di Finanza di Vicenza

prosegue nella incessante opera di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, con l’impiego ordinario di equipaggi su strada e delle unità cinofile Zack e Ray in servizio presso il Gruppo berico, soprattutto per avversare condotte di cessione e/o uso a danno di minorenni, proprio con la finalità di sensibilizzare i giovani e le loro famiglie in ordine alle conseguenze a cui si espongono pure i soggetti di minore età mettendo in atto comportamenti illeciti di tal genere.

Si rappresenta che, con riferimento alle ipotesi penalmente rilevanti, la misura è stata eseguita di iniziativa della polizia giudiziaria nella fase dell’indagine preliminare e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

Il comunicato è stato autorizzato dall’Autorità Giudiziaria per motivi di interesse dell’opinione pubblica.