Il ministro Giorgetti: “Non è la stagione dei gufi” – Enel: Paolo Scaroni nuovo presidente, via libera dall’assemblea dei soci

ROMA – L’assemblea degli azionisti Enel ha dato via libera alla alla nomina di Paolo Scaroni quale nuovo presidente del gruppo.

Al voto dell’assemblea

degli azionisti Enel per il rinnovo del cda ottiene la maggioranza la lista del ministero dell’Economia e Finanze che vede Paolo Scaroni indicato quale presidente e Flavio Cattaneo come ad.

A favore della nomina di Scaroni, proposta dal Mef, ha votato il 97,2480% del capitale presente, contro lo 0,6675%.

Dalla lista del MEF passano tutti i candidati: Fiammetta Salmoni, Paolo Scaroni, Flavio Cattaneo, Alessandro Zehenter, Johanna Arbib, Olga Cuccurullo.

Dalla lista Assogestioni giungono i candidati Dario Frigerio, Alessandra Stabilini, Mario Corsi.

GIORGETTI: “OTTIMO RISULTATO, NON È STAGIONE DEI GUFI”

“Non è la stagione dei gufi. Raggiunto un ottimo risultato, migliore rispetto a tre anni fa, non semplice e scontato, che premia la correttezza e non la scorrettezza. Auguro buon lavoro ai nuovi vertici e a tutti i consiglieri”.

Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

STARACE: LASCIO ENEL DOPO 23 ANNI, BUONA FORTUNA A NUOVO AD E PRESIDENTE

“Sono in uscita da un’azienda che ho guidato per 9 anni ma dove lavoro da 23 anni”, nella quale “ho condiviso successi e sconfitte, da cui abbiamo capito tanto”, quindi “auguro il miglior successo possibile al nuovo cda e al nuovo presidente e ad”. Francesco Starace, CEO uscente di Enel, lo dice intervenendo all’assemblea degli azionisti in corso a Roma.

Parlando del rapporto con tutto il personale Enel, “tutte le crisi affrontate si sono invariabilmente trasformate in opportunità”, rivendica Starace, “l’applicazione del modello di business integrato insieme alla proattività e alla risposta rapida dei colleghi ha funzionato bene in questi anni, e ha confermato che la strategia messa in campo è adeguata per affrontare le situazioni che ci si sono parate davanti in questi anni, bellissimi non solo per i risultati raggiunti ma anche per il modo in cui ci siano arrivati, molto uniti”.

Fonte Agenzia DIRE – www.dire.it

Autore:Roberto Antonini