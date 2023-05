Elezioni amministrative Vicenza, ballottaggio il 28 e 29 maggio

L’ufficio centrale ha certificato che i candidati ammessi al ballottaggio di domenica 28 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 29 maggio, dalle 7 alle 15, sono Giacomo Possamai (che ha ottenuto il 46,23 % dei voti), e Francesco Rucco (con il 44,06% dei voti).

Anche per il ballottaggio lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle votazioni.

Possono votare gli stessi elettori iscritti alle liste elettorali e ammessi a votare domenica 14 e lunedì 15 maggio. Coloro che acquisiscono la maggiore età dopo il primo turno, cioè tra il 15 maggio e il 29 maggio, non sono ammessi al voto.

Tessere elettorali

Per votare l’elettore deve recarsi nella propria sezione con la tessera elettorale e un documento di riconoscimento personale (carta d’identità o altro documento di identificazione munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione). Sono validi per il voto anche la ricevuta della richiesta della carta d’identità elettronica e le carte d’identità e gli altri documenti di identificazione scaduti, purché risultino regolari e possano assicurare la precisa identificazione della persona.

Per il rilascio della tessera elettorale, in caso di smarrimento, mancata ricezione o esaurimento degli spazi, è possibile recarsi all’ufficio elettorale, in piazza Biade 26.

L’ufficio sarà aperto eccezionalmente anche venerdì 26 e sabato 27 maggio dalle 8 alle 18; domenica 28 maggio dalle 7 alle 23; lunedì 29 maggio dalle 7 alle 15.

Per il rilascio della carta d’identità, esclusivamente in assenza di altro documento d’identità, l’ufficio anagrafe sarà aperto anche sabato 27 maggio, dalle 8,30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, domenica 28 maggio, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 e lunedì 29 maggio, dalle 13 alle 15.

Attestati sostitutivi

Grazie al nuovo servizio online “Attestato sostitutivo della tessera elettorale”, l’elettore, nel caso in cui abbia smarrito, non ricevuto o esaurito la tessera elettorale, può evitare di recarsi allo sportello dell’ufficio elettorale.

L’attestato si ottiene accedendo alla pagina “Attestato sostitutivo della tessera elettorale”, con Spid o carta d’identità elettronica (https://egov.comune.vicenza.it/group/guest/certificati-con-timbro-digitale).

L’attestato può essere richiesto non solo per se stessi, ma anche per ciascun componente del proprio nucleo familiare.

L’attestato in carta semplice, che non necessita di essere autenticato, va stampato e presentato al seggio insieme al documento d’identità.

Per il ballottaggio non sarà possibile utilizzare l’attestato stampato per la votazione del 14 e 15 maggio. Per votare il 28 e 29 maggio l’elettore dovrà stampare un nuovo attestato, seguendo le stesse modalità.

L’attestato verrà timbrato dal presidente del seggio e riconsegnato alla persona, la quale potrà conservarlo a riprova dell’esercizio del proprio diritto di voto.

Il servizio non è attivo per cittadini Aire e per chi ha cambiato indirizzo all’interno del Comune dal 30 marzo 2023 compreso.

I servizi per le persone con disabilità

Le persone con disabilità possono esercitare il voto assistito, presentando un certificato medico rilasciato dall’Aulss 8 Berica – Servizio Igiene e sanità pubblica o dai distretti sanitari di zona.

Chi ha difficoltà di deambulazione, certificata da attestazione medica rilasciata dall’unità sanitaria locale, anche in precedenza e per altri scopi, o di copia autentica della patente di guida speciale, può prenotare il servizio gratuito di trasporto ai seggi organizzato dal Comune.

È necessario chiamare lo 0444 222517 da lunedì 22 maggio a venerdì 26 maggio, sempre dalle 9 alle 12.

È possibile prenotare il servizio anche sabato 27 dalle 9 alle 12, domenica 28 dalle 9 alle 19, lunedì 29 dalle 9 alle 13, telefonando al numero 340-2183416 oppure inviando un’email a segreteriatrasporto@orioncooperativa.org.

Maggiori informazioni nel sito del Comune: https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/amministrative2023.php

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa