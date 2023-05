Ecor International presenta le sue soluzioni innovative allo Space Meetings Veneto

In occasione dello Space Meetings Veneto, inaugurato ieri, la business area Aerospace di Ecor International avrà l’occasione di fare rete e presentarsi a nuovi clienti italiani e internazionali.

“Eventi internazionali di questa portata, organizzati qui in Veneto, valorizzano i risultati significativi raggiunti dalle realtà presenti nel nostro territorio. Sono importanti anche come occasione per fare rete tra le eccellenze della filiera italiana dell’aereospazio” commenta Giulio Roana -Business Manager Aerospace di Ecor International.

L’azienda scledense,

tra le eccellenze della filiera veneta e italiana dell’aerospazio, presenta le soluzioni innovative che offre ai clienti, grazie alla ricerca applicata e alla tecnologia di stampa 3D.

La conoscenza approfondita del processo dell’additive manufacturing (manifattura additiva o stampa 3D) de Il Sentiero International Campus (il polo di ricerca industriale creato da Ecor International) permette oggi di individuare di volta in volta soluzioni innovative ad hoc, specifiche per ogni progetto e componente.

“I componenti come quelli che realizziamo per clienti che producono aerei e satelliti devono rispettare requisiti rigorosi e seguire processi di saldatura certificati. Hanno esigenze peculiari come l’estrema accuratezza nella saldatura, il controllo costante delle misure e delle forme. E un’attenzione continua, fino alla fase finale del trasporto” spiega Rinaldo Rigon, Core Processes & Competences Manager di Ecor International.

Per far fronte a obiettivi sfidanti come questi, i ricercatori e gli ingegneri de Il Sentiero International Campus affiancano il reparto di progettazione sfruttando la tecnologia di stampa 3D andando a creare dei pezzi funzionali per il controllo, la saldatura e il trasporto.



La realizzazione di componenti per il settore aerospaziale, grazie all’integrazione della stampa 3D nel processo, raggiunge risultati di livello superiore.

A proposito del Gruppo Ecor International

Ecor International S.p.A. è un’azienda operante nel settore della meccanica che progetta, produce ed assembla manufatti realizzati con le più innovative tecnologie di produzione.

Nel 2017 ha realizzato il Sentiero International Campus S.r.l., un centro di ricerca industriale dotato di competenze e attrezzature tecnico/scientifiche trasversali ai settori di mercato delle macchine automatiche per il processing, il packaging e della meccanica avanzata.

www.ecor-international.com

https://www.ilsentierocampus.com

Fonte: Ecor International – Ufficio Stampa

Schio (Vi), 16 maggio 2023