Semifinali e finali il 7 giugno al Teatro Olimpico di Vicenza – Concorso lirico Tullio Serafin 2023: successo di candidati da tutto il mondo

Si è conclusa lo scorso 8 maggio all’Israeli Opera di Tel Aviv

la fase “eliminatoria” del Concorso lirico Tullio Serafin 2023 che, oltre al teatro israeliano, ha ricevuto l’ospitalità del Teatro dell’Opera di Roma (17 aprile), Teatro alla Scala di Milano (23 e 24 aprile), Teatro Carlo Felice di Genova (25 aprile), Teatro Tullio Serafin di Cavarzere (27 aprile) e Teatro Olimpico di Vicenza (3 maggio).

Più di 200 iscritti arrivati da tutto il mondo per partecipare ad una delle competizioni più attese dai giovani cantanti lirici e che onora il grande direttore d’orchestra Tullio Serafin, ricordato non solo per la grande maestria nel dirigere, ma anche per essere un consolidato scopritore di talenti durante la sua longeva carriera.

Il Concorso è organizzato da Concetto Armonico con il sostegno del Ministero della Cultura, Comune di Vicenza e Comune di Cavarzere (Ve), con la collaborazione dell’Archivio storico Tullio Serafin, unica associazione con al suo interno i pronipoti del Maestro ed il cui lascito ha ricevuto il riconoscimento di “Bene d’interesse storico particolare” da parte della Soprintendenza Archivistica del Veneto e Trentino Alto Adige e dalla regione del Veneto, titoli culturali tra i più importanti a livello locale, nazionale ed internazionale.

Sempre nel 2018 l’Archivio ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica per le Celebrazioni ufficiali nei cinquant’anni dalla morte del maestro rottanovano.

“La crescita di un concorso lirico è sempre molto importante

in quanto conferma la qualità della competizione e la serietà dimostrata verso i giovani cantanti lirici” sono le parole di Andrea Castello presidente di Concetto Armonico e dell’Archivio storico Tullio Serafin, che continua “una responsabilità che cresce a livello esponenziale di anno in anno, seguendo gli insegnamenti ereditati dai documenti di Tullio Serafin che lo stesso Archivio conserva.

Più di 200 iscritti sono molti e sento una fitta al cuore quando solo 6 vinceranno uno dei ruoli dell’opera a Concorso, ma anche i “no” sono un grande bagaglio per il futuro artistico dei giovani”.

Dopo le selezioni nei vari teatri, sono stati ammessi alla prova semifinale prevista nella mattinata del 7 giugno presso l’Odeo del Teatro Olimpico di Vicenza, 33 artisti provenienti da: Italia, Israele, Ucraina, Spagna, Cile, Norvegia, Cina, Russia, Usa, Georgia, Uzbekistan.

Al termine della prova semifinale la commissione comunicherà i nomi degli ammessi alla prova finale prevista per lo stesso giorno alle ore 20.30 presso il Teatro Olimpico di Vicenza ed accompagnata al pianoforte dal maestro Fausto Di Benedetto.

La giuria presieduta dal maestro Alessandro Galoppini

casting manager del Teatro alla Scala, sarà composta da: Claudio Orazi (Sovrintendete del Teatro Carlo Felice di Genova), Franco Moretti (direttore generale del Festival Puccini di Torre del Lago), Vincenzo De Vivo (Direttore artistico del Teatro delle Muse di Ancona e dell’Accademia d’Arte lirica di Osimo), Barbara Frittoli, Renata Lamanda, Giovanna Canetti e Andrea Castello.

Una giuria della critica di alto spessore verrà comunicata nei prossimi giorni ed avrà il compito di assegnare il premio della critica dedicato a Lukas Franceschini.

Molti altri sono i premi previsti per i finalisti oltre che i ruoli presenti nell’opera “Così fan tutte” di Mozart in cartellone a settembre 2023 con il Festival “Vicenza in Lirica”: il premio del pubblico intitolato a Francesco Pacchiega, il premio Città di Cavarzere (città natale di Serafin), il premio dell’Università Popolare di Cavarzere, una borsa di studio intitolata a Marinella Meli ed offerta dal mezzosoprano Renata Lamanda, il premio della fondazione Festival Pucciniano di Torre del Lago, il premio Aria di Musica di Roma e i premi Opera Base.

Particolare importanza riveste il concerto presso l’Istituto Italiano di Cultura ad Amsterdam tenuto dai vincitori dei ruoli nell’opera.

La prova finale sarà aperta al pubblico

(numero limitato di persone) che potranno prenotare il loro biglietto inviando un’email a biglietteria@vicenzainlirica.it (20 euro intero e 15 ridotto). Info: 3496209712 – www.vicenzainlirica.it

Fonte Guido Faggion – ufficiostampa@concettoarmonico.it

Concetto Armonico APS Associazione Culturale di Promozione Sociale

associazione culturale internazionale per la promozione delle arti e della musica

Via Gerolamo Egidio di Velo, 133 – 36100 Vicenza VI

www.concettoarmonico.it