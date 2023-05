Carabinieri di Thiene: arresto su ordine di carcerazione

I Carabinieri di Thiene, nella mattinata di sabato 13 maggio, hanno eseguito l’ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Venezia emesso nei confronti di N.L., 21enne già detenuto ai domiciliari presso la propria abitazione in Thiene per altri reati commessi di recente.

Il giovane,

deve scontare in carcere la pena definitiva residua di anni 1 e mesi 7 di reclusione, carcerazione in riferimento alle precedenti vicende giudiziarie che lo hanno visto responsabile di rapina ai danni di alcuni coetanei, furti in abitazione, lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, reati commessi in Thiene e altri comuni dell’Alto vicentino nel periodo tra dicembre 2021 e gennaio 2022.

L’arrestato,

dopo essere stato sottoposto al foto-segnalamento e alle procedure di rito presso il comando di via Lavarone, è stato trasferito dai militari al carcere San Pio X di Vicenza per l’espiazione della pena detentiva.

Si precisa che le misure restrittive sono state eseguite da parte del citato Reparto procedente su delega dell’A.G. e che, per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagini in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

Fonte: LEGIONE CARABINIERI “VENETO”

Comando Provinciale di Vicenza