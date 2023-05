Apinpiazza a Bassano: un weekend alla scoperta delle amiche impollinatrici

La città di Bassano del Grappa, che rientra ufficialmente nella rete dei “Comuni amici delle Api”, si prepara a celebrare Apinpiazza la giornata mondiale dedicata proprio all’insetto impollinatore, che ricorre ogni anno il 20 maggio.

L’Associazione Regionale Apicoltori del Veneto, con il patrocinio del Comune, promuove l’evento “Apinpiazza a Bassano”, un weekend dedicato alle amiche così preziose per il mantenimento degli equilibri del nostro ecosistema.

L’appuntamento è in piazza Libertà a partire da sabato alle ore 16.00, con lezioni di apididattica aperte al pubblico e l’attività Apingioco, che proporrà ai bambini una serie di lavoretti a tema sul mondo delle api.

La domenica, sempre in piazza Libertà, si riparte alle ore 10.00 con le lezioni di apididattica, mentre alle ore 11.00 è in programma la consegna dei diplomi ai neo apicoltori che hanno partecipato al corso base di apicoltura tenutosi a Bassano nel 2022. Entrambe le giornate si concluderanno alle ore 19.00.

Fonte: Comune di Bassano del Grappa – Ufficio Stampa

Cos’è l’apicoltura

L’apicoltura (o apicultura) è l’allevamento di api allo scopo di sfruttare i prodotti dell’alveare dove per tale si intenda un’arnia popolata da una famiglia di api. Le arnie “razionali” sono quindi le strutture modulari strutturate con favi mobili dove l’apicoltore ricovera le api. Le arnie più primitive non avevano favi mobili ed erano dette bugno o “bugno villico”. Malgrado le specie di api siano diverse, per la sua produttività ha netta predominanza l’Apis mellifera. Il mestiere dell’apicoltore consiste sostanzialmente nel procurare alle api ricovero e cure, e vegliare sul loro sviluppo; in cambio egli raccoglie una quota discreta del loro prodotto, consistente in: miele, polline, cera d’api, pappa reale, propoli, veleno.

Praticata in tutti i continenti, questa attività varia a seconda delle varietà delle api, del clima e del livello di sviluppo economico dell’agricoltore, e in essa pratiche ancestrali come l’affumicamento si mischiano a metodi moderni come l’inseminazione artificiale delle regine.

Tale allevamento è branca della zootecnica, seppure intesa in accezione ampia, e viene insegnata a livello accademico nei moduli di apicoltura come attività zootecnica, per quanto riguarda le scienze e tecnologie delle produzioni animali, nei corsi di zootecnia in medicina veterinaria, e nei corsi di zoocolture nell’ambito di scienze biologiche e naturali.

Fonte: Wikipedia