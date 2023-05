Rugby serie A: le semifinali promozione

La Federazione Italiana Rugby ha comunicato gli abbinamenti delle semifinali promozione della Serie A. Rangers a Prato il 21 maggio ed a Vicenza il 28 maggio. Eventuale finale con gara secca in campo neutro il 4 giugno.

Le formazioni qualificate ai playoff sono le prime classificate dei tre gironi nazionali della Serie A, ordinate per punti conquistati nella stagione regolare, oltre alla miglior seconda assoluta.

La graduatoria risulta quindi così composta: Lazio Rugby (1° girone 3 – 100 punti), Rangers Rugby Vicenza (1° girone 2 – 89 punti), Rugby Parabiago (1° girone 1 – 83 punti), Cavalieri Union Prato Sesto (2° girone 3 – 83 punti).

Il regolamento prevede gli accoppiamenti di semifinale con miglior prima vs miglior seconda e le rimanenti due prime, con gara di ritorno in casa della miglior classificata. Previsto inoltre che la miglior seconda non possa incontrare la prima del suo girone di stagione regolare.

Essendo Lazio e Cavalieri provenienti entrambi dal girone 3 ed in virtù dei punti conquistati in stagione regolare, la Rangers Rugby Vicenza affronterà in semifinale i Cavalieri Union, mentre Lazio si confronterà con Parabiago.

Domenica 21 maggio, ore 15:30 – ANDATA

Cavalieri Union Prato Sesto vs Rangers Rugby Vicenza

Stadio “Chersoni” Prato

Rugby Parabiago vs Lazio Rugby

Stadio “Venegoni-Marazzini” Parabiago (MI)

Domenica 28 maggio, ore 15:30 – RITORNO

Rangers Rugby Vicenza vs Cavalieri Union Prato Sesto

Rugby Arena Vicenza

Lazio Rugby vs Rugby Parabiago

Centro Sportivo “Onesti” Roma

Fonte Davide Pelizzari Responsabile Comunicazione Rangers Rugby Vicenza