Il programma artistico 2022-2023 si è concluso registrando larga partecipazione alle rassegne e ai nuovi percorsi proposti. Prosa, danza, musica e laboratori per 20.000 cittadini – Schio: i teatri abitati 200 giorni l’anno

VIENI A CASA TUA

I TEATRI DI SCHIO ABITATI PER 200 GIORNI L’ANNO

Ospiti della stagione importanti artisti e compagnie nazionali, un nuovo percorso dedicato alla musica da camera, un festival di danza, residenze artistiche, laboratori e tantissimi giovani

Il programma artistico 2022/2023 della Fondazione Teatro Civico di Schio (VI), con la direzione artistica di Federico Corona, ha portato con sé grandi risultati e importanti novità per il pubblico scledense in questa prima stagione dopo le restrizioni pandemiche.

Schio Grande Teatro è tornato a casa: il Teatro Civico è stato il polo culturale per la seconda parte della stagione, restituito alla città dopo il recente lotto di lavori che lo ha portato a massima capienza (498 posti).

Insieme alle altre due sale, Teatro Astra e ridotto Teatro Civico, si contano 200 giornate di apertura, di cui la metà dedicate ad attività di formazione e sviluppo del pubblico.

Le attività, realizzate con il Comune di Schio

e grazie al sostegno delle imprese del territorio, hanno registrato oltre 20.000 presenze e ospitato 150 artisti nell’arco di 10 mesi.

Spettacoli, concerti, laboratori e incontri diversificati per fasce d’età, tematiche e linguaggi hanno intercettato spettatori da 1 a 99 anni. Da diversi anni i filoni della proposta artistica della Fondazione Teatro Civico sono due: gli spettacoli teatrali e musicali e i progetti educativi e di comunità.

Entrambe le attività si avvalgono di numerose collaborazioni e partnership per offrire ai cittadini eventi e percorsi culturali di qualità: Arteven Circuito Teatrale Regionale e Asolo Musica per la programmazione di spettacoli dal vivo; Operaestate e CSC Casa della Danza per il progetto Dance Well ricerca e movimento per il Parkinson; il Teatro Comunale Città di Vicenza nell’ambito del Festival Danza in Rete e la rete provinciale Teatri ViVi.

«La stagione appena conclusa è stata il punto di ripartenza per la progettualità della Fondazione: il numero di presenze, la riapertura del loggione e il grande successo delle nuove proposte sono fonte di soddisfazione e ottimismo per il futuro – dichiara il direttore artistico Federico Corona. –

«La nostra idea di Teatro ha una vocazione sociale e civica, confermando il ruolo del Teatro Civico come collettore di intelligenze e talenti locali e nazionali. Uno spazio inclusivo ed accogliente dove sentirsi a casa, per il pubblico così come per gli artisti».

Sono quattro le rassegne di prosa, musica, danza e teatro per famiglie che incontrano i gusti di un ampio bacino di spettatori, dal teatro civile alla Commedia dell’Arte, dalla stand up comedy ai reading letterari fino ai concerti e agli spettacoli per bambini.

Le oltre 8.000 presenze di cui 600 abbonati

sono state registrate tra la rassegna principale Schio Grande Teatro, con compagnie e artisti del panorama nazionale;

Schio Musica , gli appuntamenti musicali totalmente ospitati al Teatro Civico;

, gli appuntamenti musicali totalmente ospitati al Teatro Civico; Schio Teatro Popolare , spettacoli di teatro popolare che hanno registrato un importante incremento di spettatori. A completare la proposta artistica serale è il

, spettacoli di teatro popolare che hanno registrato un importante incremento di spettatori. A completare la proposta artistica serale è il Festival Danza in Rete, grazie al quale la Fondazione Teatro Civico porta a Schio alcuni importanti coreografi della scena contemporanea.

La novità di questa stagione è l’introduzione di un nuovo format molto apprezzato dal pubblico, Civico da camera, che ha visto esibirsi nel ridotto del Teatro Civico alcuni giovani talenti di musica da camera.

Grande successo e recupero di presenze dopo il periodo pandemico anche per gli appuntamenti dedicati alle famiglie Vieni a Teatro con Mamma e Papà, 1400 spettatori che hanno scoperto il piacere e il valore delle domeniche a teatro.

Tra i fattori che hanno determinato gli ottimi risultati della stagione

si trovano le diverse azioni di sviluppo e coinvolgimento del pubblico messe in campo dalla Fondazione e la qualità degli appuntamenti proposti con artisti di livello nazionale: Mirko Artuso e Giuliana Musso, Giacomo Poretti e Daniela Cristofori, Ascanio Celestini,Daniel Pennac, Atir, Stivalaccio Teatro, Maurizio Donadoni, Michele Serra, Fabrizio Favale / Le Supplici, Carrozzeria Orfeo; per Schio Teatro Popolare Piccolo Canto, Lorenzo Maragoni e Alessandro Fullin e infine per la rassegna Schio Musica Orchestra Giovanile Regionale Filarmonia Veneta, Mario Brunello, Francesco Galligioni, Roberto Loreggian, Paolo Fresu & Rita Marcotulli, Le corde del mondo, Alessandro Santacaterinaed Elia Cecino.

Durante la stagione è stato dato ampio spazio ai giovani artisti del teatro (Lorenzo Maragoni, Carrozzeria Orfeo), della musica (Le corde del mondo, Alessandro Santacaterina, Elia Cecino) e della danza contemporanea (Elisabetta e Gennaro Lauro).

Tantissimi anche i giovani spettatori e i partecipanti ai laboratori ideati e proposti dalla Fondazione Teatro Civico in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio.

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, è infatti ritornato il Teatro Scuola che ha accolto 5.500 studenti dalla scuola dell’infanzia agli istituti secondari di secondo grado, gli studenti hanno così potuto incontrare alcune delle migliori compagnie nazionali di teatro ragazzi.

In costante crescita è anche Campus Lab – Officina delle Arti, progetto rivolto alle giovani generazioni, che ha coinvolto oltre 400 adolescenti in percorsi di sperimentazione, creatività e confronto attraverso le arti performative.

Giovane e numerosa anche la partecipazione agli incontri pre-spettacolo nell’ambito del progetto Campus Tè con 7 appuntamenti in Sala Calendoli durante i quali il pubblico ha potuto incontrare gli artisti della stagione con la conduzione di critici, giornalisti e curatori teatrali.

11 mesi l’anno il Teatro Civico

ospita la pratica artistica Dance Well ricerca e movimento per il Parkinson con oltre 60 partecipanti dai 30 ai 91 anni che ogni settimana si ritrovano per danzare e costruire relazioni sul palcoscenico.

Questa pratica è stata inoltre diffusa alle scuole superiori di Schio, in particolare l’IPSIA Garbin, incontrando il favore dei docenti e degli oltre 200 giovani partecipanti.

Il Teatro Civico è stato inoltre la casa degli artisti, quattro le residenze artistiche realizzate. La compagnia Stivalaccio Teatro ha prodotto lo spettacolo itinerante “Il Signor C.” sulla storia del Civico, la giovane performer Vittoria Canevaha lavorato al suo primo spettacolo come autrice, Ketti Grunchi ha realizzato la performance site specific per la prima infanzia “Wonder Civico” e Milano Saxophone Quartet ha registrato il nuovo album “Metamorphosis”.

Il programma artistico 2022-2023 della Fondazione Teatro Civico

è stato realizzato grazie all’importante sostegno del Comune di Schio e dei soci BVR Banca – Banche Venete Riunite Credito Cooperativo, De Pretto Industrie srl, Mair Research spa, Vallortigara Servizi Ambientali spa e il contributo di Camera di Commercio di Vicenza eFondazione Banca Popolare di Marostica.

Fondamentale è il sostegno di partner e sponsor con cui la Fondazione ha stretto legami e sinergie che si consolidano di anno in anno: Siggi Group spa, Analisi srl, Caffè Carraro, CentroLamiere srl, Sella Farmaceutici e Sistemassociati. I partner dei progetti educativi: Lions Club Schio e Avis Altovicentino. Il media partner dell’intera attività è Il Giornale di Vicenza.

Fonte FONDAZIONE TEATRO CIVICO SCHIO

comunicazione@teatrocivicoschio.it

Credit ph. Luigi De Frenza