Quattrozampeinfiera a Vicenza: la “due giorni pet friendly” più famosa d’Italia

Quattrozampeinfiera il 27 e il 28 maggio 2023. Giochi tra cani. A Vicenza per Quattrozampeinfiera, i cuccioli imparano a socializzare

Per la prima volta l’interactivity room, uno spazio per godere dei gatti in piena tranquillità tra igiene e gioco – www.quattrozampeinfiera.it

Attivazione mentale, Rally Obedience, agility, splash dog, Disc dog, puppy class (il progetto per i cuccioli dedicato alla socializzazione e all’educazione) e persino i Detection Games, i giochi che trasformano il cane in un vero investigatore. Sono questi alcuni dei divertenti giochi con i quali Vicenza si prepara ad accogliere cani, gatti e umani il 27 e 28 maggio, a Quattrozampeinfiera, la “due giorni pet friendly” più famosa d’Italia.

Un weekend di puro divertimento all’insegna della formazione e della informazione nel quartiere fieristico di Vicenza di Italian Exhibition.

Tante le attività di socializzazione.

“Così come per noi esseri umani, anche per i nostri amici cani è importante conoscere ed interagire con altri cani. In particolare i primi tre mesi di vita vanno a costituire un momento fondamentale per la vita del cucciolo. – afferma Alessandra Aspesi, Responsabile comunicazione e marketing di Quattrozampeinfiera – Oltre all’aspetto della socializzazione diventa altresì fondamentale educarlo nel modo più corretto. Da qui l’idea delle Puppy Class. Altro progetto sono i Detection Games, i giochi di fiuto strutturati e pensati per permettere al cane di esercitare, anche in ambito sportivo, le sue capacità naturali di investigatore”.

Numerose altre attività previste per intrattenere i visitatori come la Tv di Qzf, la Pet a Porter per sfilare col proprio cane o gatto, la Doggy Show by Monge o l’American Style Dog dedicato ai cani di razza.

I partecipanti, accompagnati dai loro amici fedeli,

potranno testare e acquistare prodotti e servizi dedicati alla cura e al benessere dei loro animali, confrontarsi con educatori cinofili, comportamentalisti, veterinari, toelettatori, esperti di settore per ottenere informazioni utili a interpretare correttamente e soddisfare quindi i bisogni dei propri pet.

Per chi ha intenzione di inserire un cane o un gatto nel proprio nucleo familiare, sarà possibile interfacciarsi con le numerose associazioni o gli allevatori di razza di cani e gatti presenti alla manifestazione.

Nel Felis&DogsWorld,

gli allevatori saranno presenti con i loro esemplari per informare i futuri owners sulle peculiarità caratteriali delle singole specie e per capire quale sia più in linea col proprio stile di vita.

Numerose le razze feline presentate nel Felis World quali Sacri di Birmania, Ragdoll, Bengala, Certosini, Elf e Dwelf, Sphynx, Maine coon, Scottish fold e straight.

Per la prima volta, per gli amanti dei gatti,

sarà realizzata l’interactivity room, uno spazio ampio dove i felini possano sentirsi un po’ come a casa con tutti gli accessori per l’igiene, l’alimentazione e il gioco. Un’area accessibile ai visitatori che desiderano interagire con i mici ed essere in contatto diretto con loro in piena tranquillità.

Nel Dogs World invece, tra le tante razze presenzieranno anche Akitainu, basset hound, French Bouledogue, Labrador, Spitz nano , Cocker spaniel inglese, Cocker americano, Weimaraner, Bovaro delle fiandre, Pastori del caucaso.

Spazio anche alle competizioni per cani meticci o cani di razza. All’interno della manifestazione, per la prima volta, si disputerà l’American Style DogShow, una competizione di bellezza alla portata di tutti con una classifica improntata sul modello americano.

L’ingresso alla fiera è a pagamento:

– prezzo intero 12 euro

– buono sconto 9 euro

– on line dal sito www.quattrozampeinfiera.it 8,50 euro

L’entrata è gratuita per i bambini 0-10 anni non compiuti, cani e gatti.

ORARI: SABATO e DOMENICA dalle 10.00 alle 19.00. Chiusura casse ore 18.00

Per INFO

info@quattrozampeinfiera.it

Tel. 0362.1636218

www.quattrozampeinfiera.it

BIGLIETTO ON LINE https://www.vivaticket.com/it/ticket/quattrozampeinfiera/205154

SCARICA IL TUO SCONTO https://www.quattrozampeinfiera.it/it/buono-sconto-23?date=27-05-2023&tappa=Vicenza

Quattrozampeinfiera è inserita nel calendario 2023 di Events Factory Italy, società di BolognaFiere. Dopo Vicenza, la manifestazione presenzierà aa Milano, 30 settembre – 1° ottobre e a Bologna, 25 – 26 novembre.

PROGRAMMA ATTIVITA’

Sabato, 27 e Domenica, 28 maggio 2023

dalle 10.30 alle ore 18.30

GRATUITAMENTE con il vostro cane e i nostri esperti

BATTESIMO DELL’ACQUA – CANI EROI VILLAGE

La Scuola Italiana Cani Salvataggio si occuperà dell’avvicinamento e del supporto in acqua dei vostri cani, anche di quelli più timorosi per convincerli a godersi una bella nuotata all’interno della nostra piscina.

RICERCA DISPERSI – CANI EROI VILLAGE

All’interno della manifestazione si svolgerà la simulazione di ricerca persone. Per festeggiare gli amici a 4 zampe che dedicano la loro vita al soccorso degli umani, si terranno dimostrazioni di tutte le associazioni italiane. Un’area che in realtà vuole raccontare al grande pubblico come i cani opera quotidianamente a fianco della Protezione Civile in diverse attività di soccorso. Gli stessi visitatori potranno testare l’abilità del proprio cane nella ricerca delle persone per vivere Un giorno da Eroi.

AREA SPORT, EDUCAZIONE E ATTIVITÀ DI COPPIA – CANI EROI VILLAGE

Uno spazio dedicato a dimostrazioni di Agility, Attività olfattive, Detection Game e Rally Obedience per un divertimento assicurato…… e soprattutto consigli e prove pratiche di educazione di base con esperti Istruttori Cinofili.

PUPPY CLASS – CENTRO CINOFILO ZAMPANDO

A.S.D. Centro Cinofilo Zampando è un punto di riferimento per tutti coloro che amano i cani e hanno a cuore il loro benessere e quello di chi convive con gli amici a quattro zampe. Accogliere un cucciolo tra le pareti domestiche non deve essere solo una scelta dettata dalla tenerezza e dall’affetto che questi preziosi animali trasmettono. È fondamentale insegnare ai nuovi membri della famiglia le regole della casa e quelle norme di buona educazione per vivere in società. Per esempio, quando si incrociano altri cani in passeggiata o quando si accompagna l’umano al bar, etc. La nostra esperienza professionale è al servizio di chi vuole rafforzare il rapporto tra cane e umano, fornendo suggerimenti pratici per vivere serenamente ogni situazione.

PESCA DI BENEFICIENZA – IL COLLARE D’ORO

La “Pesca di beneficienza”, è un evento ideato dall’Associazione il Collare D’Oro A.N.C.Ass “APS” in collaborazione con QUATTROZAMPEINFIERA, volta a raccogliere fondi da destinare ai progetti dedicati alla formazione dei cani d’assistenza per disabili; in particolar modo per cani d’allerta epilessia, supporto autismo, servizio psichiatrico e disabilità motorie.

Un gioco divertente non solo per i nostri amici a quattro zampe ma anche per i proprietari che affidano la sorte nel loro compagno peloso nello scegliere la pallina fortunata.

I premi saranno di diverso valore ma naturalmente inerenti all’ambito Pet.

Fonte: Quattrozampeinfiera – Ufficio stampa Daniela Fabietti