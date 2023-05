Una sinergia per affrontare il disagio giovanile” Malo. progetto “Davide & Golia”, convenzione rinnovata

Sinergia fra istituzioni e territorio

per affrontare il disagio giovanile.

Con delibera di giunta l’amministrazione comunale di Malo ha rinnovato la convenzione con l’associazione Diakonia Onlus (ente gestore dei servizi-segno di Caritas Diocesana Vicentina) per il progetto di auto-mutuo aiuto denominato “Davide & Golia”.

<Abbiamo voluto dare particolare attenzione al progetto Davide & Golia in quanto offre uno spazio di ascolto e di incontro per chi vive un disagio psichico o una difficoltà relazionale – spiega l’assessore alle politiche sociali Federico Spillare. – puntando soprattutto a valorizzare il tempo libero e lo scambio di esperienze.

Negli ultimi mesi sono aumentati gli accessi di persone giovani pertanto il Davide & Golia di Malo ha implementato un percorso pensato su misura per ragazze e ragazzi dai 18 ai 30 anni.

Il servizio vede coinvolte

anche l’Ulss e l’unità pastorale e questa sinergia garantisce un alto standard di qualità per un progetto che nella nostra provincia è presente solo a Malo e da qualche mese a Bassano del Grappa>.

<Ringraziamo l’amministrazione comunale di Malo per la volontà di continuare a sostenere questo progetto che ha sede in Casa San Francesco – afferma il direttore di Caritas Diocesana Vicentina, don Enrico Pajarin –.

Si tratta di un presidio importante per il coinvolgimento attivo di persone che altrimenti rischierebbero l’isolamento sociale.

Ai ringraziamenti al Comune vanno aggiunti quelli agli psicologi e agli educatori di Diakonia e ai numerosi volontari che nel 2022 hanno incontrato 69 persone, di cui 9 under 30>.

Per chi volesse contattare il gruppo, anche per proporsi come volontario, che sia un giovane o un adulto, può chiamare e scrivere in Whatsapp al numero +393457979788 o mandare una mail a davide.golia.malo@caritas.vicenza.it.

Malo, 11 maggio 2023

Fonte dr.ssa Monica Rita Filippi Responsabile dei Servizi al Cittadino

Comune di Malo