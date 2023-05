Elezioni amministrative a Vicenza, totale votanti alle 15 e altri dati

E dati su tessere elettorali, carte d’identità e trasporto non deambulanti Vicenza

Alle 15 di oggi, lunedì 15 maggio, si sono chiuse le votazioni per eleggere il consiglio comunale e il sindaco del Comune di Vicenza.

Nelle 111 sezioni elettorali della città risulta aver votato il 54,18% degli elettori.

I dati sono pubblicati nel sito del Comune, alla pagina https://www.comune.vicenza.it/elezioni/detCC.html. Da quì è possibile consultare lo spoglio dei voti in diretta online.

Tessere elettorali e attestati sostitutivi

Nel corso della mattinata l’ufficio elettorale ha rilasciato 192 duplicati di tessere elettorali che vanno ad aggiungersi ai 493 emessi domenica.

Nuovo servizio

Il nuovo servizio online che permette, tramite spid o carta d’identità elettronica, di stampare un attestato sostitutivo di tessera elettorale per se stessi e per il proprio nucleo familiare oggi è stato utilizzato da 77 elettori. Sono state in tutto 695 le persone che hanno usufruito di questa opportunità dal 4 maggio, giorno di apertura del servizio.

Carte d’identità

L’ufficio anagrafe oggi ha rilasciato 74 carte d’identità a cittadini privi di documenti dì riconoscimento necessari ad esercitare il diritto di voto, ieri ne aveva rilasciate 19.

Trasporto non deambulanti



Il servizio gratuito di trasporto ai seggi assicurato dal Comune agli elettori con difficoltà di deambulazione oggi è stato utilizzato da 3 persone in aggiunta alle 5 che ne hanno usufruito ieri.



Spoglio in diretta online



https://www.comune.vicenza.it/elezioni/detCC.html

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa