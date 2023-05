A volte i sogni si avverano….. Il rally della Targa Florio sorride al Rally Club Team Isola Vicentina

Questo potrebbe essere lo slogan principale

della gara di Clemente Di Bernardo che è riuscito a disputare la prestigiosa gara di casa, la Targa Florio, in coppia con Andrea Fiorin a bordo della propria Fiat Ritmo 125 TC, configurazione gruppo N, griffata Rally Club Team Isola Vicentina.

Per il siciliano, la competizione palermitana è stata la gara di debutto nei rally storici da pilota, culminata con un buon secondo posto di classe in una gara non facile, selettiva e tecnica, nonostante la buona conoscenza del percorso.

Un risultato lusinghiero se si considera che Di Bernardo era alle prime armi anche con la stesura delle note e ha gestito una gara volta all’apprendistato.

“E’ stata una gara dura e piacevole –

ha spiegato Clemente Di Bernardo – ringrazio chi mi ha aiutato per realizzare questo sogno che attendevo da molto tempo.

Ora posso affermare di essere passato da spettatore a protagonista con la mia vettura”.

Di Bernardo sarà impegnato a giugno al Rally Campagnolo dove il Rally Club Team Isola Vicentina sarà presente con diversi equipaggi.

Data: 12.05.2023

Fonte: Giampaolo Grimaldi – referente stampa Rally Club Team Isola Vicentina

Foto Di Bernardo – Fiorin