Dopo la cerimonia di apertura del 4 maggio, la Festa entra nel vivo – Vicenza: 76^ Festa delle Rose 2023

Giovedì 4 maggio scorso, si è svolta la consueta cerimonia di apertura della 76^ FESTA DELLE ROSE, che si svolgerà nel quartiere di San Bortolo – Vicenza.

La serata si è svolta nella sala-teatro della Parrocchia “Cuore Immacolato di Maria (CIM)”, alla presenza di un centinaio di soci, sostenitori ed amici del Comitato Pro San Bortolo, con la partecipazione del Sindaco di Vicenza, Francesco RUCCO, degli assessori comunali Marco ZOCCA e Cristina TOLIO, della Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo VI 8, Catia COCCARIELLI, oltre al padrone di casa, il Parroco, Don Diego DE ROSSI.

Gli interventi del Sindaco e soprattutto dell’Assessore Zocca, hanno evidenziato l’apprezzamento dell’Amministrazione Comunale per l’opera svolta dall’Asd Comitato Pro San Bortolo che da molti anni è impegnata sul territorio anche cittadino, occupandosi, con il Comune stesso, nella gestione di servizi negli impianti sportivi ed aree verdi comunali, proponendo iniziative di aggregazione e di incontro a favore di bambini e ragazzi ed organizzando corsi di rilevante caratterizzazione sociale, oltre che sportiva e culturale, anche per i meno giovani.

Festa delle Rose – Anche quest’anno,

nell’ambito del programma della FESTA DELLE ROSE, numerose sono le iniziative e proposte, frutto delle sinergie che il comitato organizzatore riesce a creare nel mese di maggio (ma non solo) con le altre associazioni e/o enti che insistono nel quartiere.

Prima fra tutti l’Istituto Scolastico VI 8, la Parrocchia CIM ed altre associazioni sportive e di volontariato e sociale (Fidas, Gruppo Alpini, Gruppo Madri CIM, ecc.) oltre all’IPAB per i Minori.

Nel corso della serata sono stati, quindi, presentati ed illustrati i vari appuntamenti proposti, segnalando che anche quest’anno non sarà presente il Luna Park, per cessata attività della famiglia BORIS, anche se si spera sia solo un arrivederci per l’anno prossimo, con la nuova gestione.

Altrettanto lo stand gastronomico rimarrà in panchina, per le oggettive difficoltà di distribuzione degli spazi delle strutture, ma su questo il Comitato Pro San Bortolo si sta attrezzando, eseguendo lavori di sistemazione dell’area ricettiva, con un piazzale calpestabile più sicuro e drenante viste le abbondanti piogge, predisponendo l’acquisto dei nuovi stand in sostituzione di quelli danneggiati e consumati dal tempo e dalle intemperie.

Gli eventi di questo fine settimana:

VENERDI’ 12 MAGGIO

ore 16,00- FESTA DELLA MAMMA, con Canti, recite e poesie dei bambini Scuole dell’Infanzia

CUORE IMMACOLATO DI MARIA – GIULIARI – FIORASI

Rinfresco ed auguri alle mamme – evento organizzato dal GRUPPO DONNE E MADRI PARROCCHIA C.I.M. – FIDAS – ASD COMITATO PRO SAN BORTOLO nella Sala Teatro “Casa della Comunità” – Parrocchia C.I.M. – Via Medici, 89

SABATO 13 MAGGIO

da ore 15,30 alle ore 18,00 – TROFEO REGIONALE LIBERTAS di SLOT CARS – Gara a squadre, aperta a piloti principianti – Info cell. 347 227 5088

organizzato dall’ASD SLOT CARS LIBERTAS VICENZA e dal CENTRO PROVINCIALE SPORTIVO LIBERTAS VICENZA

Autopista – Via G. Ferrari, 5 – Vicenza (Riviera Berica)

DOMENICA 14 MAGGIO

da ore 8,00 alle ore 13,00 – CAMPAGNA AMICA – Prodotti tipici a Km. 0, organizzato dalla COLDIRETTI DI VICENZA) sul Piazzale Scuole Elementari – Via Prati

Fonte Roberto PRANOVI – COMITATO PRO LOCO SAN BORTOLO – VICENZA