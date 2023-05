Tutto quello che c’è da sapere sul concerto di Ferrara – Bruce Springsteen arriva in Italia

Debutta il 18 maggio in Emilia-Romagna il tour del Boss nel nostro Paese

ROMA – L’attesa è finita. Bruce Springsteen and The E Street Band tornano in Italia dopo 7 anni. Sarà Ferrara a raccogliere il testimone di Parigi e ad inaugurare le tappe italiane del tour europeo.

Per la prima volta, il rocker si esibirà al Parco Urbano Giorgio Bassani il 18 maggio, poi sarà il 21 maggio al Circo Massimo di Roma e il 25 luglio al Prato della Gerascia nell’autodromo nazionale di Monza. Si parte, quindi, dall’Emilia-Romagna.

Quasi 50mila i fan che arriveranno a Ferrara la prossima settimana. “Per noi è assolutamente una tappa importante- dice il sindaco Alan Fabbri- che segna quello che questa città vuole cercare di fare per un evento così importante”. Lo definisce un sogno il primo cittadino che, negli ultimi due anni, ha lavorato senza sosta con la sua amministrazione per portare il Boss in città.

DUE ANNI FA I PRIMI CONTATTI PER PORTARE IL BOSS IN CITTÀ

Il primo contatto con la Barley Arts che organizza da sempre i concerti di Springsteen in Italia. “Era ottobre 2020- ricorda il fondatore Claudio Trotta- mi ha chiamato mia cugina Milly Moratti, figlia della sorella gemella di mio padre, e mi dice che mi avrebbe chiamato Vittorio Sgarbi per dirmi che a Ferrara c’era un assessore alla Cultura che stravedeva per Bruce Springsteen e aveva in testa di riuscire a portarlo al parco Bassani“.

WAITING FOR BRUCE

Così è iniziato il percorso che la prossima settimana diventerà realtà sul palco. E quella di Ferrara è una macchina organizzatissima. In città, intanto, è stato presentato un calendario intitolato Waiting for Bruce, che include un’offerta culturale vasta per i giorni antecedenti il concerto.

Il comune e Barley Arts ha, poi, messo in piedi – per chi arriva da fuori – il Ferrara Springsteen Village al parco Marco Coletta, un’area di accoglienza per vivere al meglio l’esperienza del live.

PARCHEGGI E NAVETTE

Si può, inoltre, prenotare il parcheggio sulla piattaforma Park for fun. Si stima la presenza di 11mila posti auto aggiuntivi rispetto ai parcheggi comunali.

È stato predisposto un servizio di navetta continuo dalle aree di sosta più periferiche e verso il parco Giorgio Bassani. Si accederà al concerto da due ingressi situati in via della Canapa, dove ci sarà un primo controllo visivo del biglietto.

AREA COMFORT E INGRESSI

A partire dalle ore 8, ad un secondo varco, ci saranno ulteriori controlli (biglietto nominale e documento d’identità, controllo di sicurezza delle borse e zaini) per poter accedere all’Area Comfort, una sorta di ‘hall di attesa’ con food truck, zona relax, area family con giochi per i più piccoli, e merchandising.

Una volta entrati in quest’area non si potrà più uscire dal Parco.

Alle ore 14 ci sarà l’apertura dell’Area Concerto vera e propria, suddivisa in Pit (A, B, C, D1/D2). Ogni area Pit avrà i suoi servizi (igienici e punti ristoro). Per acquistare cibo e bevande si dovranno cambiare i contanti con i token in apposite casse situate sia all’interno dell’Area Concerto sia nell’Area Comfort (valore di ogni token 2€), senza minimo d’acquisto).

L’APERTURA DI FANTASTIC NEGRITO E SAM FENDER

Il live di Bruce Springsteen and The E Street Band sarà preceduto dagli artisti supporter: alle ore 16.30 si esibirà Fantastic Negrito (vincitore di tre Grammy Awards consecutivi nella categoria Best Contemporary Blues Album) e alle ore 17.45 Sam Fender (giovane cantautore inglese tra i più promettenti e di successo degli ultimi anni nonché vincitore di un Brit Award nel 2022 nella categoria Best British Alternative/Rock Act).

UN’APP PER RESTARE AGGIORNATI

Tutte queste informazioni, oltre a quelle sulla viabilità, sono reperibili sul sito brucespringsteenferrara.it e nell’app gratuita dedicata e creata per l’occasione ‘Barley Arts X Bruce’. Ideata da Barley Arts, sviluppata da AJepCom, è disponibile sia in italiano che in inglese, ed è scaricabile su App Store e Play Store, e da 12 store internazionali (in Francia, Germania, UK, USA, Cina, Tailandia, tra gli altri paesi) nella lingua della nazione.

Le previsioni sulla durata del concerto? Secondo Trotta bisogna aspettarsi almeno 3 ore di live.

Eonte Agenzia DIRE – www.dire.it – Autore:Giusy Mercadante – Photo di Danny Clinch