A4 Holding SpA: lavori in A4 e A31

LAVORI IN A31 TRA PIOVENE ROCCHETTE E THIENE

In direzione Rovigo nelle giornate da lunedì 15 maggio a venerdì 19 maggio 2023

Lungo l’autostrada A31 Valdastico per attività di posa portali a bandiera in carreggiata Sud (direzione Rovigo) nel tratto autostradale compreso tra i caselli di Piovene Rocchette e Thiene (dal Km 88+500 al Km 88+000 e dal Km 80+500 al km 79+950) i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nelle giornate di lunedì 15, martedì 16, mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19 maggio 2023.

LAVORI DIURNI IN A31 TRA LA BARRIERA DI BADIA POLESINE E PIACENZA D’ADIGE

In entrambe le carreggiate nella giornata di lunedì 15 maggio 2023

Lungo l’autostrada A31 Valdastico, per attività urgenti di indagini su rampa Fiume Adige in entrambe le careggiate (sia in direzione Piovene che in direzione Rovigo) nel tratto autostradale compreso tra la Barriera di Badia Polesine e il casello di Piacenza D’Adige (dal Km 6+600 al km 7+000) i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia dalle ore 6.00 alle ore 18.00 di lunedì 15 maggio 2023.

Per informazioni: https://inviaggio.autobspd.it/.

