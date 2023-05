Vicenza, aderisce alla “Notte europea dei Musei”

Sabato 13 maggio ritorna l’ormai tradizionale appuntamento con la “Notte europea dei Musei” a cui i Musei Civici di Vicenza aderiscono.

L’iniziativa è promossa dal Ministero della cultura francese, con il patrocinio dell’Unesco, del Consiglio d’Europa e dell’ICOM – International council of museum. Iniziativa che coinvolge tutti i musei d’Europa con l’obiettivo di valorizzare l’identità culturale europea in tutti i Paesi dell’Unione e si svolge da 19 anni il sabato sera più vicino all’International Museum Day (ICOM) del 18 maggio.

Teatri aperti

A Vicenza, il Teatro Olimpico, il Museo civico di Palazzo Chiericati, le Gallerie di Palazzo Thiene, il Museo Naturalistico Archeologico rimarranno aperti con orario continuato fino alle 22 (ultimo ingresso 21.30) e l’accesso sarà possibile con biglietto ridotto dalle 17 in poi.

Si potranno visitare due mostre ad ingresso gratuito:

alle Gallerie di Palazzo Thiene la mostra fotografica “Blank generation – il punk di New York all’ombra del Palladio” di Roberta Bayley e Godlis, che chiuderà domenica 14 maggio. Al Museo civico di Palazzo Chiericati “Gli amici della gaia gioventù. Arte e poesia a Vicenza dal 1930 al 1950″.

Al Museo Naturalistico Archeologico è in corso la mostra “Palafitte e piroghe del Lago di Fimon”, compresa nel biglietto di ingresso al museo.

In Basilica palladiana la terrazza con servizio bar sarà aperta dalle 19 all’una di notte (ingressi con biglietto intero di 2 euro per i residenti fuori provincia o il biglietto ridotto di 1 euro per residenti di città e provincia. Gratuito per bambini e ragazzi fino ai 17 anni. A disposizione un abbonamento da 10 euro con validità di 6 mesi dalla data di acquisto, utilizzabile solo in orario serale).

La mostra “I creatori dell’Egitto eterno”, nel salone della Basilica palladiana, chiuderà un’ora prima, alle 18, per consentire la messa in sicurezza dei reperti più fragili in vista del grande concerto delle 21.30 in piazza dei Signori.

Durante la Notte dei Musei, infatti, il Comune di Vicenza propone il tradizionale concerto gratuito del festival New Conversations – Vicenza Jazz. Dal grande palco allestito in piazza dei Signori dalle 21.30 si esibirà l’Orchestra Popolare “La Notte della Taranta” con tutto il suo corteo di ballerini, danzatori, cantanti e musicisti coi ritmi di pizzica sempre più vorticosi.

Un altro evento inserito nel Vicenza Jazz è in programma nel tardo pomeriggio all’Odeo del Teatro Olimpico alle 18.30: “Note sui Sillabari”. Su testo di Vitaliano Trevisan dagli scritti di Goffredo Parise, con Patricia Zanco (voce recitante) e il Marcello Tonolo Trio.

Informazioni e biglietti Musei civici:

l’Ufficio informazioni e accoglienza turistica in piazza Matteotti rimarrà aperto fino alle 21.45, 0444320854, iat@comune.vicenza.it, https://www.museicivicivicenza.it/it/ (https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42724,217959)

Partecipano alla Notte dei Musei anche alcuni dei musei partner del circuito museale.

Le Gallerie d’Italia – Vicenza

prevedono l’apertura straordinaria dalle 20 alle 24, con biglietto speciale a 1 euro. Durante la serata verranno proposte varie attività: “Sulle tracce dei miti”, visite guidate alla scoperta del palazzo e delle antiche trame che lo abitano alle 20.30, 21.30 e 22.30; “Family Lab. Miti a palazzo” appuntamento per bambini dai 5 ai 12 anni (età consigliata) dalle 10.30 alle 23, con personaggi che popolano le sale di Palazzo Leoni Montanari e che narreranno le loro storie sfidandosi a colpi d’imprese eccezionali, in attesa di scoprire chi è il più mitico di tutti.

Alle 22 è in programma “Il Mito. Un incontro tra musica, poesia e arte“: prima presentazione del disco “Mito” ispirato ai miti greci, di Zoe Pia (clarinetto, launeddas) & Cettina Donato (pianoforte), con letture tematiche di testi poetici a cura di Marco Fazzini. Evento realizzato in occasione di Vicenza Jazz 2023 The Other Side, l’altra metà del jazz, in collaborazione con The ArtsBox Vicenza (ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili).

Inoltre, saranno a disposizione dei visitatori, la mostra recentemente inaugurata EX | Illustri X Elena Xausa, il progetto scientifico e didattico “Argilla. Storie di viaggi” e le collezioni permanenti di icone russe e arte veneta del Settecento.

In occasione della mostra “Raffaello. Nato architetto”,

aperta fino al 9 luglio, il Palladio Museum propone “Buona notte Raffaello!” un’iniziativa per bambini dagli 8 ai 12 anni dedicata al grande artista e architetto del Rinascimento. I giovani “architetti” esploreranno palazzo Barbarano e le architetture di Raffaello in modo insolito: di notte, a porte chiuse. Un laboratorio approfondirà in modo divertente e creativo un tema legato alla mostra e ai partecipanti sarà data la possibilità di “vivere” palazzo Barbarano come al tempo di Palladio, svolgendo diverse attività e dormendo nei suoi spazi. L’iniziativa si svolgerà da sabato 13 alle 20.30 a domenica 14 maggio alle 9.

Costi e programma: www.palladiomuseum.org

Notte dei Musei, Vicenza: https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/344648

Il sito ufficiale della manifestazione europea è: https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/

Tutti gli eventi si trovano anche a questo link https://cultura.gov.it/evento/notte-europea-dei-musei-2023.

