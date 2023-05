Nell’Historic Rally valevole per il CIR Auto Storiche arriva un nuovo successo tra le scuderie per il team veneto, grazie ad un’eccellente prestazione di gruppo dei propri equipaggi. – Team Bassano lascia il segno alla Targa Florio

E nel prossimo fine settimana sono tre le gare in programma

Quella al recente Targa Florio Historic Rally

è stata una partecipazione che ha portato degli ottimi risultati al Team Bassano, presente con otto equipaggi al terzo appuntamento del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, tre dei quali figurano nella top-ten collezionando anche un importante podio assoluto.

A salire sul terzo gradino sono stati infatti Matteo Luise e Melissa Ferro autori di una prestazione maiuscola con la loro Fiat Ritmo 130 TC con la quale hanno sempre occupato posizioni di rilievo fino al capolavoro nell’ultima prova, conclusa staccando il miglior tempo assoluto e balzando di ben tre posizioni conquistando podio e vittoria nel 4° Raggruppamento.

Alle loro spalle, grazie ad una prestazione costante ed incisiva si sono piazzati i neo portacolori dell’ovale azzurro Raffaele e Salvatore Picciurro, ottimi secondi di classe e di 2° Raggruppamento con una Porsche 911 RSR.

Si scorre poi sino alla decima posizione per trovare la Volkswagen Golf GTI di Massimo Giudicelli che ha corso una gran gara ben affiancato da Vincenzo Torricelli, premiato dalla vittoria di classe e dall’inserimento nella decina assoluta.

Buona anche la prestazione di Alessandro Russo affiancato da Tiberio Mascellino sulla Porsche 911 SC con la quale chiude quarto di classe e dodicesimo nella generale dove precede la 911 S 2.0 di Giuliano Palmieri e Lucia Zambiasi, che duellano nuovamente con la vettura gemella di Parisi, dovendosi accontentare alla fine del secondo posto di classe e di 1° Raggruppamento.

Ancora due posizioni e si arriva alla quindicesima nell’assoluta, posizione appannaggio di un’altra Porsche 911 Rs, quella con cui Luigi Orestano e Carmelo Cappello chiudono al quarto posto della loro classe. A completare la sestina dei classificati sono Alfredo Gippetto e Valentina Grasso, trentatreesimi assoluti e terzi di classe con la Porsche 911 S 2.0.

Grazie alla prestazione di squadra,

il Team Bassano festeggia una nuova vittoria tra le scuderie che va a consolidare il primato nel Campionato Italiano. Non hanno visto il traguardo due equipaggi: Savoca – La Franca su Fiat Ritmo 75 e Tricomi – Lusco su Porsche 911 RS.

Archiviato il capitolo Targa Florio si guarda al prossimo fine settimana che propone altri due rallies ed una cronoscalata: in Spagna il Rally de Asturias valevole per il Campionato Europeo e in Sardegna la seconda edizione del Golfo dell’Asinara a cui si somma la Salita Levico – Vetriolo – Panarotta in Trentino – Alto Adige.

Al terzo appuntamento della Serie Continentale si presentano al via per il Team Bassano due equipaggi: “Lucky” e Fabrizia Pons su Lancia Delta Integrale 16V e Paolo Pasutti con Giovanni Battista Campeis con la Porsche 911 RS.

Per loro, due le tappe da affrontare nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13 maggio con dieci prove speciali per 130 chilometri cronometrati.

Otto, invece, quelle in programma per il rally sardo,

da effettuarsi tra sabato e domenica; al via per il Team Bassano ci saranno i fratelli Pes di San Vittorio: Pietro con Veronica Cottu su Opel Kadett GSI, Enrico assieme a Nicola Romano con la Peugeot 205 Rallye; il terzo equipaggio è quello composto da Leopoldo Di Lauro e Giovanni Nuvoli su Ford Sierra RS Cosworth.

Cinque i conduttori che saranno al via della salita trentina tornata a calendario dopo diversi anni di stop; s’inizia con Dajana Sbabo che passa dal sedile di destra, a quello di guida dell’Alfa Romeo Alfetta GTV, per passare alle due Porsche 911 RSR di Giampaolo Basso e Antonio Orsolin per trovare un’altra vettura del “biscione”: la 33 con Enrico Gaspari alla guida. Il quintetto è completato dal “moderno” Remo De Carli in gara con la Radical SR4. Due le sessioni di gara sul percorso di 7,880 chilometri.

Romano d'Ezzelino (VI), 8 maggio 2023

