Thiene: Paolo Lanaro “Un giorno dopo un altro. Poesie scelte 1981-2021”

Venerdì 12 maggio 2023 alle ore 20.30 nella sala riunioni della Biblioteca Civica sarà presentato dall’Autore, Paolo Lanaro, il volume Un giorno dopo un altro. Poesie scelte 1981-2021

è una raccolta di poesie selezionate dallo stesso Lanaro tra i suoi scritti pubblicati presso diversi editori dal 1981 al 2021.

“Il carattere peculiare di questa antologia è manifesto già nella genesi, quasi di autoritratto di osservazione del poeta sulla propria produzione poetica.

Tuttavia, se nella sua genesi il volume accede al molteplice, nella sua forma è un contributo autonomo e completo, in cui sono riconoscibili i temi che caratterizzano l’autore.

Tra tutti emerge l’insistenza intorno al concetto di tempo e di temporalità, materia umanissima, sulla quale il poeta agisce per cristallizzazione, fissando sulla pagina luoghi quotidiani di senso, fratture nella superficie del reale che Paolo Lanaro coglie, illumina, indica e, soprattutto, traduce al lettore in parola e metrica, immagine e suono.

Paolo Lanaro – Lo stesso autore,

anticipando i versi con l’introduzione A chi legge, scrive “Io cercavo di scrivere poesie non per fare letteratura, ma, come avrebbe detto Rimbaud, per misurarmi con “la quantità di Ignoto” che intravedevo, impaurito e affascinato, dietro le cose di tutti i giorni”.

Il volume si chiude con una nota critica di Massimo Raffaeli e, in copertina, presenta un’illustrazione di Rosario Morra.

Paolo Lanaro ha esordito nel 1981 con una raccolta di poesie (L’anno del secco, Savelli) a cui ne sono seguite molte altre. Con Poesie dalla scala C (L’Obliquo) e Rubrica degli inverni (Marcos y Marcos) è stato finalista a due edizioni del premio Viareggio.

All’attività di poeta ha affiancato spesso quella di critico e da qualche anno anche quella di scrittore, come testimoniano i memoir pubblicati da Cierre (Una tazza di polvere, Contro i venti invisibili, Ogni cosa che passa). Collabora con vari giornali e riviste. Vive a Vicenza, dove ha insegnato per anni filosofia. È socio ordinario dell’Accademia Olimpica.

Nella serata thienese dialoga con l’autore Anna Chiara Bassan

Ingresso libero

