Trasferimento temporaneo nel Centro Comunitario di Caldogno, 632 mila euro di lavori – Rettorgole, la scuola dell’infanzia “trasloca” per i lavori di adeguamento

Dopo una lunga e meticolosa preparazione,

è ora operativo il trasferimento momentaneo della Scuola dell’Infanzia “G. Pascoli” di Rettorgole nel Centro Comunitario di Caldogno.

Il trasloco si è reso necessario per eseguire gli importanti lavori di adeguamento sismico e di messa in sicurezza dell’edificio scolastico con un investimento totale di 632 mila euro, per il quale si è ottenuto un importante finanziamento tramite il PNRR, oltre a un contributo della Regione Veneto e a fondi comunali.

Nello specifico, i lavori riguardano l’adeguamento sismico della struttura con la costruzione di setti irrigidenti in calcestruzzo, l’inserimento di elementi in acciaio e di una struttura a crociera, la messa in sicurezza di tutti i solai dell’edificio.

Saranno anche abbattute le barriere architettoniche nei collegamenti tra i piani con nuove scale e un nuovo ascensore, si adegueranno gli spazi rispetto alla normativa antincendio e i servizi igienici; verranno anche installate nuove lampade a led a basso consumo e si sostituiranno alcuni termosifoni.

Fondamentali l’accordo e la collaborazione

tra il Comune e la Parrocchia di Caldogno, che ha messo a disposizione i locali del Centro Comunitario; l’Amministrazione ha quindi provveduto ad adeguarli per poter rispondere a tutte le esigenze della Scuola dell’Infanzia fino al termine dei lavori alla “G. Pascoli”, che dovrebbero essere ultimati entro la fine del 2023.

Con un investimento di poco superiore ai 40 mila euro si sono dunque sistemati gli spazi esterni del Centro Comunitario, gli impianti termosanitari, l’illuminazione e i locali utilizzati dalla scuola; per le tinteggiature interne, si sono scelti i colori già familiari e utilizzati nei locali che abitualmente ospitano i piccoli alunni.

Si è inoltre predisposta la continuità nei servizi con lo stesso livello, nonostante il cambio di sede, per non creare difficoltà alle famiglie: dalla mensa al trasporto, con l’introduzione di un bus navetta gratuito dalla scuola di Rettorgole al Centro Comunitario e viceversa.

Inoltre, tramite l’apposita convenzione, l’Amministrazione ha destinato ulteriori 10 mila euro per farsi carico del pagamento delle utenze e dell’affitto dei locali della Parrocchia fino al termine dei lavori alla “G. Pascoli”.

«Ringrazio don Simone e tutti gli organi della Parrocchia che hanno fin da subito, con vero senso di comunità, accolto questa necessità – sottolinea il sindaco, Nicola Ferronato -.

Siamo contenti, con l’occasione, di aver ammodernato anche il Centro Comunitario, che così potrà garantire spazi più accoglienti ed efficienti anche per le future esigenze, quando la scuola tornerà nella sua sede abituale».

L’assessore all’istruzione Rita Franco plaude al lavoro di squadra:

«Ringrazio il personale scolastico, gli uffici comunali, gli operai e tutti coloro che a vario titolo hanno cooperato mettendo in atto questa proficua collaborazione scuola-territorio, consentendo alla scuola, agli alunni e alle famiglie di proseguire l’anno scolastico senza difficoltà e disagi».

L’assessore ai lavori pubblici Gabriele Toniello vigilerà sul rispetto delle tempistiche:

«Adesso che si è avviata positivamente la scuola negli spazi messi a disposizione dalla parrocchia, possiamo concentrarci sul cantiere vero e proprio per far sì che tutte le lavorazioni si svolgano nei tempi e modi previsti, portando così a termine un adeguamento ed efficientamento della struttura ormai non più rimandabile.

Un ringraziamento particolare alla struttura Lavori Pubblici e tutti gli operai per la grande disponibilità».

Caldogno – 8 maggio 2023

Fonte Francesco Guiotto Ufficio Stampa Comune di Caldogno