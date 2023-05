National League, a giugno super sfida Spagna-Italia

La stagione dei club non è ancora finita, in serie A c’è la corsa per i posti nelle prossime Coppe europee; in campo internazionale ci sono da assegnare i tre trofei continentali e, tra poco più di un mese, sarà di nuovo tempo di Nazionale, la quale deve ancora smaltire – e del tempo ce ne vorrà- lo stordimento relativo alla mancata qualificazione per i mondiali di Qatar 2022.

Gli azzurri di Roberto Mancini saranno infatti protagonisti delle Final Four ospitate quest’anno tra il 14 e 18 giugno 2023 nei Paesi Bassi e vedrà protagoniste le quattro squadre vincitrici dei quattro gironi della Lega A, ovvero Italia, Spagna, Olanda e Croazia. Non ci sarà dunque la Francia, che pure ha vinto l’edizione precedente, ma nella circostanza non è riuscita a qualificarsi per la fase finale, avendo concluso il proprio girone al terzo posto.

Ricordiamo che il torneo, introdotto dalla Uefa nel 2018 per limitare le amichevoli fra nazionali, è strutturato in quattro leghe (A, B, C e D) da quattro gironi ciascuna e, il funzionamento è un po’ come quello per i campionati nazionali per club, con meccanismi che prevedono sia promozioni che retrocessioni; coinvolge tutte le squadre nazionali europee e di disputa negli anni pari e generalmente tra settembre a novembre.

La finale che assegnerà il titolo

A giugno 2023 c’è la fase finale, quella che assegnerà il titolo e l’Italia è in corsa grazie all’ottimo percorso svolto nel gruppo A3, vinto con 11 punti su Ungheria (10), Germania (7) e Inghilterra (3). Eliminati dunque avversari assolutamente di rango (gli inglesi sono peraltro retrocessi in Lega B), ma ora Mancini trova sulla sua strada la Spagna e nelle quote sulle scommesse sportive è considerata la seconda favorita della competizione con una quota di 3.25 contro il 3.15 dei padroni di casa dell’Olanda. Italia un po’ indietro con 3.50, poi la Croazia con 4.75. Quote che sottolineano da sole che, anche nello scontro diretto, siano le Furie Rosse ad avere il maggior credito nei confronti della nostra Nazionale (2.25 contro 3.30 per il segno 1 e il segno 2).

L’aver messo però all’angolo squadre di valore assoluto come quella tedesca ed inglese, in fase di qualificazione, regala comunque fiducia a Donnarumma e soci e anche i precedenti con gli spagnoli ci danno più di qualche chance. Nei 39 incontri disputati fra le due nazionali 16 volte è finita in parità, 12 volte ha vinto la Spagna, 11 l’Italia. Insomma, ce la giochiamo!