“L’egittologo risponde?” il 13 maggio a Palazzo Chiericati ospite Corinna Rossi

“L’egittologo risponde?”, a Palazzo Chiericati sabato 13 maggio ci sarà Corinna Rossi

Tra i curatori della mostra “I creatori dell’Egitto eterno”

A Palazzo Chiericati sabato 13 maggio dalle 15.30 alle 17.30 Corinna Rossi, curatrice della mostra “I creatori dell’Egitto eterno. Scribi, artigiani e operai al servizio del faraone” sarà a disposizione per rispondere alle domande e curiosità del pubblico.

“L’egittologo risponde?” Si tratta di un nuovo appuntamento collaterale all’esposizione che si può visitare in Basilica palladiana fino al 28 maggio. Nei mesi di apertura sono stati programmati appuntamenti tematici che hanno visto coinvolti i quattro curatori della mostra: oltre a Rossi, il direttore del Museo Egizio Christian Greco, Cédric Gobeil e Paolo Marini, egittologi e curatori del Museo Egizio.

Corinna Rossi,

professoressa di Egittologia del Politecnico di Milano, Unità EIDOLONLab, Sistema Laboratori ABCLab, Dipartimento ABC, darà risposte in merito a curiosità relative all’antico Egitto emerse a seguito della visita alla mostra, osservando gli oggetti esposti. Sarà disponibile anche per approfondimenti su altri temi come per esempio sulla costruzione delle piramidi o su come scrivevano e contavano gli antichi egizi.

L’evento è pensato anche per un pubblico giovane, per bambini e ragazzini che rimangono solitamente affascinati da questa lontana civiltà.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

La mostra “I creatori dell’Egitto eterno. Scribi, artigiani e operai al servizio del faraone” si può visitare da martedì a giovedì dalle 10 alle 18, venerdì sabato e domenica dalle 10 alle 19.

Sabato 13 maggio la mostra chiuderà alle 18.

Ultimo accesso in un’ora prima della chiusura.

Informazioni: https://www.mostreinbasilica.it/it/

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Vicenza