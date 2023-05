Geopolitica: ad Arzignano un incontro per capire il presente

L’incontro ha l’obiettivo di analizzare il contesto sulla geopolitica in cui si inserisce il conflitto russo-ucraino, la sua peculiare natura ibrida (tra guerra cinetica, cibernetica e cognitiva), i possibili scenari futuri e le auspicabili soluzioni giuridiche per porre fine alle ostilità. ISCRIZIONI APERTE

Conflitto Russo-Ucraino: si va verso una Terza guerra mondiale? i possibili scenari futuri

Docente:

Ivan Salvadori è professore associato di Diritto penale, Diritto penale dell’ambiente e Diritto penale internazionale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona. È stato visiting professor in diverse Università straniere e relatore in numerosi convegni in Italia ed all’estero. Si occupa

prevalentemente di diritto penale, cybercrime, guerra cibernetica, giustizia penale internazionale, tutela penale dei minori e dell’ambiente, mondo del carcere.

Sabato 20 maggio 9.30 – 12.30

Quota di partecipazione: 10 euro

Iscrizioni entro: lunedì 15 maggio

Numero massimo di partecipanti: 20

Età minima: 16 anni

ISCRIZIONI Online

all’indirizzo http://212.237.57.102/moodle.

Per iscriversi è necessario creare un account personale, confermare la creazione del proprio account seguendo le indicazioni del sistema, poi scegliere il corso a cui ci si desidera iscrivere e seguire la procedura di iscrizione e pagamento online con PayPal o carta di credito.

Allo sportello Informacittà

È possibile effettuare le iscrizioni recandosi allo sportello Informacittà, dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00, pagando in contanti e con bancomat.

Info

Biblioteca: 0444.673833 – biblioteca@comune.arzignano.vi.it

Informacittà: 0444.476609 – ig@comune.arzignano.vi.it

Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Arzignano – Assessore Giovanni Fracasso