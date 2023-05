CCIAA Vicenza: Recruiting day, da domani portale gratuito

DalL 9 al 23 maggio c’è il portale gratuito – CCIAA Vicenza: Recruiting day

Attraverso il portale di recruiting realizzato in collaborazione con Università e Camera di Commercio di Verona, i laureandi e i laureati vicentini potranno accedere ai colloqui online

In un contesto che vede le aziende particolarmente sensibili

al tema della ricerca di personale qualificato, la Camera di Commercio di Verona e l’Università di Verona hanno coinvolto la Camera di Commercio di Vicenza e il Punto Impresa Digitale della sua Azienda speciale Made in Vicenza, proponendo un’opportunità di rilievo ai laureandi e neolaureati vicentini, ma più in generale ai giovani in cerca un lavoro, oltre che alle imprese vicentine: la possibilità di aderire gratuitamente alla piattaforma online sviluppata dall’Università degli Studi di Verona e dalla Camera di Commercio di Verona con il supporto di Infocamere S.c.p.a. per l’iniziativa Recruiting Day.

Disponibile all’indirizzo web recruitingverona.it, il portale ha consentito a ciascuna impresa partecipante di creare una “vetrina virtuale” nella quale è stato possibile profilarsi, descrivere la propria azienda e segnalare le posizioni lavorative ricercate.

Ogni vetrina consente inoltre di ricevere le candidature corrispondenti ai profili professionali offerti e svolgere colloqui di lavoro a distanza con i candidati.

Le offerte presentate dalle aziende saranno visibili online a partire dal 9 maggio e sempre da domani, fino al 23 maggio, i candidati potranno inviare il proprio curriculum.

Successivamente, dal 24 maggio all’8 giugno

si svolgeranno i colloqui individuali, ferma restando la possibilità di accordi tra le parti per organizzare incontri in presenza oppure anche in data successiva.

Va sottolineato che la piattaforma è aperta agli studenti e neolaureati di tutte le Università italiane, mentre sul fronte dell’offerta di posizioni lavorative il portale rappresenta uno strumento di particolare interesse soprattutto per le piccole imprese, che più difficilmente hanno l’opportunità di partecipare ai grandi eventi recruiting.

Il progetto rientra nell’ambito più ampio di impegno della Camera di Commercio di Vicenza in materia di orientamento al lavoro e supporto all’incontro domanda-offerta di lavoro.

Le imprese vicentine che hanno aderito all’iniziativa attendono ora la registrazione dei candidati e l’invio del loro curriculum per proporsi alle figure professionali ricercate.

Per informazioni è possibile collegarsi al portale recruitingverona.it o contattare l’ufficio Punto Impresa Digitale dell’azienda speciale Made in Vicenza al n. 0444.994.231 pid@madeinvicenza.it o l’ufficio Orientamento al lavoro e alle professioni al n. 0444.994.870 orientamento@vi.camcom.it

Comunicato stampa n. 9 – 8 maggio 2023

Ufficio Stampa CCIAA di Vicenza

Giovanni Bregant – 340 4944548 – info@gbcomunicazione.com