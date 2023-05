Brave Kid e MAX&Co: siglato accordo in esclusiva mondiale

Brave Kid, società del Gruppo OTB con oltre 30 anni di esperienza nel childrenswear, e MAX&Co., società del Gruppo Max Mara da quasi 40 anni leader del settore womenswear, hanno siglato un accordo di licenza per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione in esclusiva mondiale della prima linea bambina del Brand.

Brave Kid, società del gruppo OTB

con oltre 30 anni di esperienza nel childrenswear, e MAX&Co., società del Gruppo Max Mara da quasi 40 anni leader del settore womenswear, hanno siglato un accordo di licenza per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione in esclusiva mondiale della prima linea bambina dai 4 ai 16 anni, del Brand.

La partnership, della durata di 5 anni, prenderà avvio nella stagione Primavera-Estate 2024 con il lancio di una capsule collection e proseguirà, a partire dalla stagione Autunno-Inverno 2024, con le successive collezioni bambina create e distribuite da Brave Kid per MAX&Co.

Con l’ingresso di MAX&Co., Brave Kid consolida il proprio portafoglio di marchi, che include sia brand appartenenti al Gruppo OTB, come Diesel, MM6 Maison Margiela e Marni, sia accordi di licenza, come Dsquared2, N°21 e MYAR.

S riafferma l’unicità e l’eccellenza del proprio know-how con il quale riesce a interpretare e realizzare le idee creative di ciascun designer.

“Siamo orgogliosi che un brand dal forte DNA come MAX&Co. abbia scelto l’esperienza e la competenza di Brave Kid per entrare in questo mercato con la sua prima linea bambina” – dichiara Germano Ferraro, CEO di Brave Kid.

La capsule Primavera-Estate 2024 di MAX&Co.

sarà sviluppata in tutte le varianti colore. L’aspetto cromatico, che rappresenta l’identità stessa del marchio, sarà protagonista della linea che prevederà la presenza di capi iconici “mini me”.

L’estetica del mondo dell’adulto MAX&Co. verrà portata in quello kids, proponendo abiti adatti ad ogni tipo di occasione, dall’uso giornaliero a quello più formale.

“Per MAX&Co. è un momento storico.

È importante poter sperimentare lo stile e il DNA del Brand anche per la collezione bambina, rinforzando il messaggio di leggerezza e ricerca nello stile, nella creatività e nella realizzazione di abbigliamento che ricopra i valori di qualità, creatività e versatilità che abbiamo sempre avuto, come linee guida in tutta la nostra storia. – dichiara la Dottoressa Maria Giulia Prezioso Maramotti, Global Omnichannel Director MAX&Co. e Global Brand Ambassador MAX MARA –

Siamo orgogliosi e felici di poter iniziare questo progetto con Brave Kid che, oltre ad essere un’azienda leader nel settore che opera nella ricerca dell’eccellenza, condivide i nostri stessi valori di qualità e ricerca di stile, valori tipici della storia delle aziende italiane.”

Brave Kid sarà responsabile della distribuzione nel canale wholesale e, a partire dal prossimo luglio, la collezione sarà disponibile presso lo showroom dell’azienda a Milano.

La capsule MAX&Co. da novembre 2023 sarà anche presente presso il flagship store di MAX&Co. a Milano e sugli e-commerce maxandco.com e bravekid.com.

8 maggio 2023 –

ABOUT BRAVE KID

Con oltre 30 anni di esperienza nel mondo della moda bambino, Brave Kid è la società del gruppo OTB specializzata nella ricerca, sviluppo, produzione e distribuzione di collezioni prêt-à-porter e accessori per bambini da 0 a 16 anni. Tra i brand di fama internazionale che compongono il portfolio dell’azienda troviamo Diesel, MM6 Maison Margiela, Marni, Dsquared2, N°21 eMYAR.

A partire dal 2021, inoltre, bravekid.com è il punto di riferimento online per l’abbigliamento luxury che veste ragazzi, bambini e neonati con uno stile e una personalità davvero unici.

Per ulteriori informazioni:

OTB Corporate Communication

corporate_communication@otb.net

ABOUT MAX&Co.

MAX&Co., marchio di moda internazionale, crea capi e accessori di qualità, versatili e chic per donne di grande carattere, sia nella vita che nella moda.

MAX&Co. è parte di Max Mara Fashion Group ed è distribuito online e in oltre 400 negozi nel mondo.

www.maxandco.com