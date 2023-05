Pochi giorni fa Berici Football Club e Vicenza Calcio Amputati hanno stipulato un accordo di collaborazione che entrerà in vigore a partire dalla stagione sportiva 2023/2024. Berici Football Club stipula un accordo di collaborazione con Vicenza Calcio Amputati

L’accordo prevede l’inserimento nell’Academy di Berici FC di bambini e bambine di età compresa tra i 5 e i 14 anni, residenti in Veneto, con menomazioni agli arti inferiori o superiori.

Tutto nasce da un incontro amichevole

disputato il 18 febbraio 2023 fra la squadra Esordienti 2010 di Berici FC e la squadra seniores di Vicenza Calcio Amputati, un’esperienza di indiscutibile valore educativo e sportivo, a cui la dirigenza di Berici FC ha voluto assolutamente dare seguito.

Così Piero Bianchi, presidente di Berici FC, e Massimiliano Padoan, presidente di Vicenza Calcio Amputati, si sono incontrati più volte per confrontarsi e alla fine giungere alla firma di un documento ufficiale di intesa.

L’Academy di Berici FC

metterà a disposizione squadre giovanili e staff tecnici per accogliere ragazzini e ragazzine con menomazioni agli arti, facendosi carico delle spese per la loro inclusione e formazione, e provvedendo altresì alla formazione dei propri collaboratori per facilitare i processi di inserimento e avviamento alla pratica del calcio di questi minori.

Vicenza Calcio Amputati,

invece, dispiegherà le competenze maturate dai propri tesserati per le gestione di atleti con menomazioni agli arti, per facilitare i processi di inclusione e formazione, ma anche per coinvolgere e gratificare le famiglie interessate.

Nel corso dell’estate i due club

affideranno a un gruppo di lavoro la stesura di un progetto operativo, da presentare agli organismi sportivi e istituzionali della regione del Veneto per ottenere adesione e sostegno a questa iniziativa, che pare unica in tutta Italia.

In questo modo Berici FC asseconda e sviluppa ulteriormente la propria mission, incardinata sui principi dell’inclusività educativa e dell’eccellenza formativa, rivolgendosi a bambini e bambine solitamente tenuti lontani dai campi da calcio.

Nello stesso tempo, Vicenza Calcio Amputati potrà godere dei frutti di un vero settore giovanile, attraverso cui alimentare le imprese sportive della propria squadra seniores.

Fonte Emanuela Bedendi – Comunicazione & Marketing Manager