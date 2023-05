Un mix di gelosia e vergogna dell’area dem – Aldighieri (FDI): Possamai critica la presenza del governo a Vicenza?

Possamai critica

la presenza di esponenti del governo a Vicenza? Paradossale visto che per settimane ha fatto sfilare sindaci, rigorosamente di area “dem” a Vicenza per spiegarci come dovremmo amministrare la nostra città, in alcuni casi forzatamente, visto le situazioni nelle città di loro appartenenza, per fare un esempio, la sicurezza nella Milano di Sala, che ogni giorno purtroppo è al centro di tristi pagine di cronaca.

Ma siccome Possamai ha piacere di parlare di partiti nazionali, perchè evidentemente i temi locali non pagano come vorrebbe, affrontiamo una questione a lui vicina.

Aldighieri: Lui che si prodiga nelle vesti del civico dall’aria tardo-democristiana come ci spiega l’esodo dal PD di Elly Schlein di cui lui è rappresentante e dirigente dal marzo scorso?

Come spiega agli elettori di centrosinistra che il suo partito viene inquadrato su un percorso di radicalizzazione politica? E che il centro a cui lui punta, con questo PD non ha più nulla a che fare?

Forse non ha risposte,

e con un pizzico di gelosia, accusa il Governo di sfilare a Vicenza, perchè loro al governo non ci sono più , ma gli ricordiamo che lo hanno deciso gli italiani il 25 settembre a fronte di 10 anni da incubo in cui il suo PD ha mal governato.

Fonte Gioventù Nazionale Vicenza