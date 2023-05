Mercoledì 10 maggio – Auditorium Fonato di Thiene, ore 21 – XXVII Edizione 10-20 maggio 2023 – Semifinale Olimpico Jazz Contest – Thiene: New Conversations – Vicenza Jazz

“Il testamento dell’albero” (con le musiche e in ricordo di Marco Birro)

Fin-Abate-Padoin-Patton Quartet

con la partecipazione di Pietro Tonolo (sax tenore), ospite speciale

Valentina Fin (voce), Marcello Abate (chitarra), Matteo Padoin (contrabbasso), Daniele Patton (batteria)

Presentazione dell’omonimo cd (Caligola Records, 2023)

Cinema Araceli, ore 21

Sorry to Bother You diretto da Boots Riley (USA, 2018)

The Wilson Project (ingresso libero)

Proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano

L’edizione 2023 del festival New Conversations – Vicenza Jazz

prende ufficialmente il via mercoledì 10 maggio con una trasferta all’Auditorium Fonato di Thiene.

Qui, dalle ore 21, è in programma una serata musicale dal programma stratificato.

Oltre al concerto in ricordo di Marco Birro, del quale verranno eseguite musiche inedite, con il quartetto che affianca Valentina Fin (voce – foto in copertina), Marcello Abate (chitarra), Matteo Padoin (contrabbasso), Daniele Patton (batteria) e in più l’ospite speciale Pietro Tonolo (sax tenore), si svolgerà la semifinale dell’Olimpico Jazz Contest, concorso per musicisti jazz under 30, quest’anno dedicato alla chitarra (anche in ricordo dei numerosi centenari che ricorrono quest’anno: da Wes Montgomery a Barney Kessel, Chuck Wayne, Remo Palmieri).

La commissione che ha valutato gli oltre 40 iscritti era composta dal direttore del festival Riccardo Brazzale, dall’ideatrice del Premio “Marco Birro”, la cantante Valentina Fin, e dai chitarristi Paolo Alfonsi, Giancarlo Bianchetti e Michele Calgaro.

I quattro giovani musicisti che hanno raggiunto la semifinale

sono (in ordine alfabetico) il veneto Luca De Toni, il sardo Simone Faedda, il toscano Francesco Zampini e il sardo Saverio Zura. Saranno loro a esibirsi a Thiene davanti alla giuria, allargata ad altri componenti, che renderà poi noti la sera stessa i nomi dei due finalisti che suoneranno al Teatro Comunale di Vicenza giovedì 11 maggio.

La serata inaugurale del festival prevede anche un appuntamento al Cinema Araceli di Vicenza, dove alle ore 21 verrà proiettato il film Sorry to Bother You diretto da Boots Riley (USA, 2018). La proiezione, in lingua originale con sottotitoli in italiano, è a ingresso libero.

Il festival New Conversations – Vicenza Jazz 2023 è promosso dal Comune di Vicenza in collaborazione con la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, in coproduzione con Trivellato Mercedes Benz, con AGSM AIM come sponsor principale e Acqua Recoaro come sponsor tecnico.

“Il testamento dell’albero”

è un progetto che Valentina Fin, Marcello Abate, Matteo Padoin e Daniele Patton hanno ideato in ricordo del pianista Marco Birro, che ci ha lasciati nel marzo 2020.

Si basa infatti sulle sue musiche inedite, che sono state registrate nel 2022 e verranno pubblicate su Cd nel maggio 2023 dall’etichetta discografica Caligola. Quella di Marco Birro è una musica malinconica e profonda, un’esplorazione introspettiva dell’animo umano che fa viaggiare dentro se stessi.

Il progetto alterna musica vocale, con testi originali di Valentina Fin, a musica strumentale arrangiata per trio, quartetto e quintetto.

Ospite speciale del progetto è Pietro Tonolo.

Nato a Mirano nel 1959, Tonolo si è fatto conoscere nei gruppi di Enrico Rava. Pochi, tra i musicisti italiani in attività, godono come lui della piena e incondizionata stima dei colleghi statunitensi.

Ciò si deve alla sua grande personalità, alla profonda conoscenza della musica di matrice post-boppistica e ancora alle sue numerose e prestigiose collaborazioni: dalla Gil Evans Orchestra a Kenny Clarke, Chet Baker, Steve Lacy, Joe Lovano, Steve Swallow, Dave Holland, Joe Chambers e Paul Motian, della cui Electric Be-Bop Band è stato un componente stabile dal 1999 al 2004.

Ha dato vita a memorabili trii (con Texier e Romano, Abrams e Chiarella, Ira Coleman e Joe Chambers) ed è stato un solista di spicco della Lydian Sound Orchestra.

Direzione artistica: Riccardo Brazzale

