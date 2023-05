Marc Ribot (chitarra) giovedì 11 maggio al Teatro Comunale di Vicenza (ore 21) – TCVI: Finale Olimpico Jazz Contest, concerto in solo del chitarrista Marc Ribot

XXVII Edizione 10-20 maggio 2023

Marc Ribot solo

Dopo l’esordio in trasferta a Thiene, il festival New Conversations – Vicenza Jazz gioca finalmente ‘in casa’.

La serata musicale di giovedì 11 maggio si svolgerà al Teatro Comunale di Vicenza (ore 21), con un duplice programma: il concerto in solo del chitarrista Marc Ribot e la finale della terza edizione dell’Olimpico Jazz Contest. Per la finale dell’OJC si esibiranno i due chitarristi usciti vincitori dalla semifinale del 10 maggio.

Marc Ribot

ha pubblicato sei album in solo, tra i quali spiccano The Book of Heads (1995, in cui esegue composizioni di John Zorn), Saints (2001) e il più recente della serie, Silent Movies (2010).

Ma anche con così tante tracce lasciate dietro di sé, Ribot continua a essere il musicista imprevedibile che è sempre stato: ogni sua performance in solo dal vivo fa storia a sé e non si sa proprio cosa attendersi, tra riemergere di memorie sonore, improvvisazione totale, interferenze rumoristiche.

Di sicuro Ribot sa come tenere l’ascoltatore col fiato sospeso in attesa del dipanarsi degli eventi sonori, tra mistero e sorpresa.

Nato a Newark nel 1954, nel corso della sua lunga carriera Marc Ribot ha impersonato innumerevoli ruoli: dalle celeberrime esibizioni con Elvis Costello e Tom Waits ai gruppi (come i Lounge Lizards) che hanno fatto di lui un guru della scena avanguardistica downtown di New York.

E quando pensate di averlo inquadrato per bene, eccolo lì che vi spiazza in un batter di plettro: free jazz, musica cubana, blues, le avventure con John Zorn sino al rock (che emerge vigorosamente anche in suo recente gruppo con tanto di archi: gli Young Philadelphians).

