Orienteering – Domenica 7 maggio – percorsi per tutti: dalle famiglie con bimbi agli agonisti veri (tesseramento FISO e/o CSI) – Beric-O-Tour al Lago di Fimon, terza tappa

La terza prova del primo campionato di orienteering

del CSI di Vicenza sui colli che la società organizzatrice (Arces Orienteering Klubb) ha denominato Beric-O-Tour si svolge al lago di Fimon domenica 7 maggio 2023.

Ci si trova allo ore 9 alla Casetta al Lago: partenze libere dalle 9:30 alle 11:30. Alle 12:30 sono previste le premiazioni.

I percorsi programmati sono il “bianco” (2,5 km con dislivello da 50 metri), “giallo” (3,5 km con dislivello di 105 metri) “rosso” (4,7 km con dislivello 165 metri) e “nero” (6,2 km con dislivello di 235 metri).

Per la classifica sono valide le tessere CSI e FISO. La prova è aperta a tutti con iscrizione in loco.

Gli atleti dovranno fare attenzione al traffico delle auto e alla concomitanza con la Gran Fondo Liotto che transita da Lapio a Pianezze: le strade sulla mappa di gara saranno precluse al traffico veicolare dalle 10 alle 13 ma vi sarà il passaggio della corsa ciclistica.

“La corsa orientamento

rimane una delle attività maggiormente educative del CSI – afferma il presidente provinciale Francesco Brasco -: la si può praticare in piccoli gruppi o singolarmente e per i ragazzi è un modo giocoso per imparare a muoversi sul territorio e a leggere le mappe.

Importante anche per la socialità di cui gli adolescenti in questi tempi post pandemici hanno tanto bisogno”.

E aggiunge il presidente: “E’ una disciplina che insegna ad apprezzare la natura e a rispettarla: per questo invito gli atleti della città ad arrivare alla Casetta al Lago preferendo la bicicletta e lasciando a casa l’auto”.

Per approfondire

https://arcesok.wordpress.com/2023/04/22/3-tappa-beric-o-tour-2023-lago-di-fimon/

Il presidente CSI Vicenza Francesco Brasco, giornalista