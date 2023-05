Vicenza, zona ovest: manutenzione straordinaria di alcune strade

Con 328 mila euro si procederà alla manutenzione straordinaria di alcune strade dei quartieri, nella zona ovest della città, di Villaggio del Sole, Santa Bertilla, Cattane e San Lazzaro.

Per evitare di interferire con i lavori programmati ai sottoservizi nei quartieri interessati, l’iniziale piano di asfaltature è stato rimodulato e nei giorni scorsi l’amministrazione ha approvato un nuovo progetto definitivo-esecutivo.

“Questo progetto – spiega l’amministrazione – rientra nel piano complessivo di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale. L’obiettivo è la messa in sicurezza della rete viaria cittadina per consentire una migliore circolazione agli utenti”.

I lavori di asfaltatura

riguarderanno la zona ovest: via Brigata Granatieri di Sardegna, via Brigata Regina, via Emanuele Filiberto di Savoia, via Battaglione Aosta. Oltre a via Monte Vodice, via Battaglione Monte Spluga, via Edmondo De Amicis e viale Mercato Nuovo. Si provvederà a risanare la pavimentazione stradale che risulti vetusta o deteriorata dal passaggio di mezzi pesanti, intervenendo fino a 10 centimetri di profondità.

Nel corso di maggio verranno appaltati i lavori, che potranno quindi prendere il via entro il mese di luglio.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Vicenza