Vicenza, Giornata della Prevenzione: la salute in piazza

Domenica 7 maggio in Piazza dei Signori a Vicenza, la salute in piazza, dalle ore 15.00 alle 19.00, gli operatori sanitari dell’ULSS 8 Berica saranno presenti con oltre 20 postazioni per consigli di salute

Domenica 7 maggio ritorna l’appuntamento con la Giornata della Prevenzione, promossa dall’ULSS 8 Berica. Ospitata quest’anno nella prestigiosa cornice di Piazza dei Signori, nel cuore della Città. Si vuole sottolineare l’impegno a coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini ai quali portare un fondamentale messaggio di salute.

«La Giornata della Prevenzione

– sottolinea la dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica – è ormai un appuntamento fisso per la nostra Azienda. Frutto di un notevole sforzo organizzativo per coinvolgere e coordinare un gran numero di servizi e unità operative. L’obiettivo non è solo fare massa critica per coinvolgere un pubblico il più ampio possibile, ma anche offrire uno sguardo complessivo sull’impegno dell’Azienda per la salute del cittadino, che è davvero a 360°. Così come a 360° è il messaggio di salute che proporremo durante la giornata».

Per l’occasione, dalle 15.00 alle 19.00

saranno presenti in piazza oltre 20 servizi e unità operative diverse, ciascuno con il proprio personale e un proprio stand: Epidemiologia e Screening-Radiologia, Medicina Legale, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Servizio Attività Motoria, SPISAL. Oltre al Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Servizi Veterinari, Direzione Medica Ospedaliera. Direzione delle Professioni Sanitarie, Dipartimento Salute Mentale e Disturbi Alimentari, SUEM. E ancora, Nefrologia, Pediatria e Patologia Neonatale, Chirurgia Senologica, Ostetricia e Ginecologia, Laboratorio Analisi. Chirurgia Plastica, Neurologia, Disabilità e Servizi Integrazione Lavorativa, Dipartimento per le Dipendenze – SER.D, Diabetologia, Oculistica.

A questi si aggiungeranno inoltre gli stand di ARPAV, Polizia Stradale, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e Università degli Studi di Padova. Parti integranti e complementari del messaggio di prevenzione promosso.

Presso ciascuno stand sarà possibile ricevere materiale informativo e consigli di salute e prevenzione.

Domenica 7 maggio in Piazza dei Signori le parole d’ordine saranno SALUTE e PREVENZIONE!

Tutte le info: www.aulss8.veneto.it/giornataprevenzione

Cerchi un servizio sanitario o socio-sanitario?

Trovalo su BericaMap! Il nuovo portale consente di visualizzare sulla mappa del territorio locale, con pochi clic, tutte le strutture afferenti a uno o più servizi socio-sanitari e sanitari dell’Azienda ULSS 8 Berica. Scegliendo tra circa una trentina di categorie diverse: dagli ambulatori dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta. Ma anchei servizi per la disabilità e non autosufficienza, dai Punti Prelievo ai servizi per la Neuropsichiatria Infantile, dall’assistenza farmaceutica ai servizi per le dipendenze, e molto altro.

Sanità km zero: la salute a portata di mano.

Il portale regionale Sanità km zero Fascicolo permette di visualizzare e scaricare in maniera comoda e sicura, senza alcun limite di tempo e da qualsiasi dispositivo, referti e altri documenti sanitari prodotti da Ulss 8 Berica, e di prenotare visite ed esami in uno dei CUP della Regione del Veneto. L’app Sanità km zero Ricette permette di gestire le prescrizioni farmaceutiche, le ricette specialistiche. Le prenotazioni di visite ed esami in uno dei CUP della Regione, e di visualizzare i direttamente dallo smartphone. Info.

ViviVeneto: i servizi pubblici digitali regionali in un’unica app gratuita.

Riunisce e integra più di quaranta servizi attivi su più app e diversi portali online in un unico canale diretto tra la Regione e i cittadini. ViviVeneto è un’App sicura, veloce e gratuita che, autenticandosi una sola volta con Spid o carta elettronica digitale, permette di fruire dei principali servizi digitali della nostra regione.

Fonte: Ufficio Stampa Azienda ULSS 8 Berica