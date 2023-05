Montecchio Maggiore: Ruote Storiche Montecchiane in raduno

Domenica 7 maggio dalle 10 alle 18 in piazza Marconi di fronte al Duomo, lungo via Roma, nella piazzetta della fontana e nel cortile del Municipio di Montecchio Maggiore andrà in scena l’edizione 2023 del raduno di veicoli storici “Ruote Storiche Montecchiane”.

È prevista l’esposizione statica di diverse categorie di mezzi storici: biciclette, motocicli, scooter (soprattutto Vespe), moto Ceccato e Peripoli (vecchi produttori di Montecchio), moto da cross, auto da rally, camion e trattori agricoli. La partecipazione è gratuita.

«Una manifestazione

che racconta della tradizione motoristica di Montecchio Maggiore e che riscuote grande interesse da parte della cittadinanza, che invitiamo a partecipare. – commenta il vicesindaco Claudio Meggiolaro – Sarà anche l’occasione per festeggiare i primi dieci anni del nostro Garage Storico Magazzini Comunali, che ha l’obiettivo di preservare i mezzi storici, ma anche la storia delle persone. Importante l’attività didattiche con le scuole».

L’evento è organizzato dalla Città di Montecchio Maggiore, tramite il Garage Storico Magazzini Comunali, in collaborazione con il Registro Storico Moto Ceccato ed il Museo Forze Armate 1914-1945, con il supporto dell’associazione Lega Antichi Motori e della Pro Loco Alte – Montecchio.

Il sindaco, Gianfranco Trapula, aggiunge:

«Il raduno Ruote Storiche Montecchiane testimonia anche la presenza di tante aziende che hanno fatto la storia di Montecchio Maggiore, ringrazio tutti i dipendenti comunali che per passione hanno deciso di spendersi per organizzare questo appuntamento e tutti i volontari che daranno supporto».

L’area del raduno sarà suddivisa secondo le categorie dei partecipanti, ma sarà sempre possibile aggiungersi anche all’ultimo momento, assicurano gli organizzatori. In piazza Marconi le auto storiche, davanti al Duomo i camion storici (in arrivo mezzi anche dalla Lombardia e dal Trentino – Alto Adige), auto da rally e moto da cross in via Roma, le vespe davanti al Municipio, moto Ceccato e Peripoli nel giardino del Municipio insieme alle moto e ai veicoli del Museo Forze Armate 1914-1945.

Prosegue inoltre la raccolta di foto storiche

sul tema dei motori a Montecchio Maggiore. I cittadini e gli operatori economici possono mettere a disposizione le loro foto riguardanti qualsiasi tipo di mezzo (biciclette, moto, auto, motocarri, camion, trattori, ecc.) purché scattate prima degli anni Ottanta.

Le immagini verranno catalogate per poi essere raccolte in una pubblicazione ed esposte in una mostra “Persone, motori e territorio” che si terrà il prossimo autunno in sala Civica Corte delle Filande.

Le foto in copia, anche scansionate, corredate da una breve descrizione, vanno consegnate entro il 31 maggio 2023 a:

“Garage Storico Magazzini Comunali” via Pelosa n. 2 (tel. 0444 696632) garagestorico@comune.montecchio-maggiore.vi.it;

“Registro Storico Moto Ceccato” WhatsApp 349 7592200 gippieventi@gmail.com;

“Museo Forze Armate 1914-1945” via del Lavoro n. 66 (tel. 0444 746211) museoforzearmate@gmail.com.

Per informazioni e iscrizioni al raduno: Garage Storico Magazzini Comunali 0444.696632.

Montecchio Maggiore, 5 maggio 2023 –

Fonte Ufficio stampa Meneghini & Associati – Elena Callegaro – Riccardo Allione