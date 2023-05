Città di Thiene e Castello firmano un protocollo d’intesa

La promozione della Città di Thiene (VI) e quella del Castello: nasce l’accordo per una sinergia più stretta

Il Castello di Thiene, edificio privato, eppure così inscindibilmente parte integrante del contesto urbano e del Centro Storico cittadino, amato dai thienesi che lo sentono addirittura elemento d’identità collettiva, è senza dubbio uno tra i simboli più iconici della Città di Thiene, il suo principale monumento e la dimora storica più pregevole.

Per questo la collaborazione esistente tra Comune e Proprietà del bene rinnova oggi un sodalizio avviato già da alcuni anni. Ma che ora si rinsalda ancor più con questo accordo che vuole dare ulteriore impulso alla rilevanza turistica di questo gioiello architettonico e delle sue adiacenze. Il comune obiettivo di consolidare lo scambio per valorizzare al meglio la forza turistica della Città porta oggi ad un ulteriore e strategico passo in avanti con la firma congiunta di un Protocollo d’Intesa per la Valorizzazione Culturale e Turistica del Castello e della Città di Thiene.

«Dopo alcuni anni di collaborazione preziosa che ha dato ottimi frutti, – è il commento del Sindaco, Giampi Michelusi – siamo pronti per consolidare la sinergia già in atto e affinare nuove strategie congiunte di promozione del nostro territorio, ricco di potenzialità».

Attualmente,

la Proprietà del Castello apre il monumento alle visite libere e gratuite su prenotazione nelle giornate concordate a livello locale e stabilite a livello regionale e nazionale, assicura l’apertura del portone del monumento nei fine settimana e nelle giornate festive infrasettimanali perché l’edificio sia visibile ai passanti, è disponibile a collaborare con l’Amministrazione comunale per la realizzazione di iniziative di valorizzazione culturale e turistica di Thiene, avvalendosi anche della collaborazione con gli Istituti scolastici della città.

Realizza anche numerose iniziative che concorrono alla promozione culturale e turistica della città di Thiene a livello nazionale ed internazionale, dando diffusione attraverso i propri canali, quando risultano coerenti con la promozione dell’edificio, alle iniziative culturali e turistiche che hanno luogo in Città.

Il Comune,

da parte sua, ha avviato da tempo una fattiva sinergia nella promozione e diffusione dell’immagine del Castello di Thiene Promuovendo attraverso i propri canali comunicativi le iniziative aperte al pubblico organizzate dal Castello di Thiene. Organizzando iniziative culturali e turistiche che promuovono la conoscenza del Castello di Thiene nel suo complesso. E, soprattutto, organizzando iniziative e manifestazioni culturali, storiche, turistiche all’interno del Castello di Thiene, incentivandone l’utilizzo per manifestazioni o iniziative e dando diffusione delle tariffe di ingresso previste e concordate.

«Questo Protocollo d’Intesa

per la Valorizzazione Culturale e Turistica del Castello e della Città di Thiene – afferma l’assessora al Turismo, Marina Maino – rappresenta sicuramente un traguardo importante nella promozione turistica della nostra Città. È nato dalla consapevolezza che il “Castello” assume da sempre un ruolo fondamentale nell’immaginario collettivo. Per Thiene esso assume un valore simbolico, ne è l’elemento identificativo, il suo cuore pulsante. Conoscerne la storia e le caratteristiche, apprezzarne la vitalità e gli stimoli che questo ambiente, testimonianza di un ricco passato, può ancora offrire alla Thiene contemporanea è sicuramente un passo importante che produce un effetto positivo e di stimolo non solo per la proprietà del Castello, ma per tutta la comunità thienese e, oserei dire, anche per l’intero territorio pedemontano.

Si tratta, infatti, di un bene che va valorizzato al meglio. Ringrazio di cuore la Proprietà, rappresentata da Francesca di Thiene, che, attraverso la preziosa collaborazione instaurata, frutto di un confronto sincero e produttivo, ha dimostrato di essere dotata di capacità di visione sul ruolo di questo edificio, di saper promuovere questo tesoro con un’ottica imprenditoriale ed innovativa, oltre che essere aperta alle proposte dell’Amministrazione. Ci tengo a sottolineare che questo sodalizio è davvero un buon esempio di come la Cultura possa farsi volano prezioso, anche economico, per la Città e il territorio circostante».

«Firmiamo oggi un Protocollo

– spiega Francesca di Thiene, comproprietaria del Castello di Thiene – che riconosce al Castello di Thiene un ruolo importante all’interno della Città come polo turistico e culturale. Oggi siamo meta di visite tutto l’anno, gli accessi stanno crescendo sempre di più, lavoriamo molto sulla promozione e sulle iniziative. Durante la settimana accedono alla dimora i gruppi mentre nel weekend soprattutto i singoli.

Attorno a questa base il Castello propone poi varie attività che vanno a coinvolgere tanto il pubblico giovane – spesso molto giovane – quanto quello adulto: dalla ben nota Scuola di Magia fino alle giornate dedicate all’Archivio storico. C’è poi il mondo dei matrimoni e degli eventi aziendali e, infine, non molti lo sanno, l’accoglienza: nel castello infatti è possibile soggiornare. Abbiamo un appartamento, molto grande, dove ospitiamo molto spesso un pubblico che arriva da oltre oceano. Questo Protocollo è la premessa giusta per lavorare insieme all’Amministrazione e aprire a nuove collaborazioni volte a far conoscere la città di Thiene».

Protocollo d’intesa

Con la firma del nuovo Protocollo d’Intesa tra l’Amministrazione Comunale thienese e la Proprietà del Castello la sinergia per la promozione turistica si intensifica e la strategia comunicativa fa decisamente un giro di vite nell’ottica di procedere d’ora in poi ad un flusso di informazioni continuo e reciproco su attività, iniziative o manifestazioni che entrambi i soggetti organizzano o patrocinano in Centro storico e che possono interferire con le reciproche programmazioni.

In proposito una modalità concreta sarà quella di inserire nei rispettivi portali del sito internet una sezione apposita riservata agli eventi e alle manifestazioni. Interessante e strategica è, infine, la decisione concorde di partecipare in partnership a bandi di finanziamento finalizzati a promuovere e valorizzare il Castello di Thiene.

Il Protocollo d’Intesa sarà valido sino al 31 dicembre 2027.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Thiene