Business Intelligence: fare impresa nell’era digitale

“Fare impresa nell’era digitale”:

è questo il titolo del seminario in programma a Vicenza mercoledì 10 maggio a partire dalle 14.00, presso il polo universitario di Viale Margherita, organizzato nell’ambito del corso di Laurea in Economia e Innovazione Aziendale – e più precisamente per il corso di Business Intelligence – dell’Università degli Studi di Verona.

Relatore d’eccezione dell’incontro sarà l’imprenditore e manager Marco Benatti, fondatore di Virgilio.it e di altre start-up di successo, tra i pionieri in Italia nel comprendere come la digitalizzazione possa creare nuovi mercati e cambiare le regole di funzionamento in settori ormai consolidati.

L’evento, gratuito, è rivolto agli studenti del corso di laurea in Economia e Innovazione Aziendale, ma è aperto anche ai manager e imprenditori del territorio.

«L’obiettivo dell’incontro – spiega il prof. Lapo Mola,

docente del corso di Business Intelligence – è condividere con gli studenti del corso di Economia e Innovazione Aziendale del Dipartimento di Management dell’Università di Verona alcune riflessioni su come le tecnologie digitali stiano cambiando le dinamiche di creazione del valore, pensiamo ad esempio all’Intelligenza Artificiale, ma anche alla Blockchain e agli NFT.

Allo stesso tempo, il seminario sarà aperto anche ad un pubblico più ampio in quanto vuole essere un’occasione per stimolare una discussione ragionata sulle principali sfide che le giovani generazioni – ma non solo – si troveranno ad affrontare nel prossimo futuro per essere protagonisti di un mondo in perenne evoluzione».

A questo riguardo, va sottolineato che l’incontro del 10 maggio sarà l’ultimo di un ciclo di seminari organizzati dal dipartimento di Management dell’Università di Verona, sempre nell’ambito corso di Business Intelligence, che hanno visto le testimonianze anche di PwC, SDG Group e FITT Group, mentre lunedì 8 maggio sarà protagonista il Gruppo Manni.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione via e-mai a info@univi.it.

