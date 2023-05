Brain lancia un progetto a favore delle persone colpite da gravi cerebrolesioni che, per vari motivi, non accedono alle strutture territoriali.

Il tuo 5×1000 a favore delle persone colpite da gravi cerebrolesioni.

È l’appello che Brain Associazione Traumi Cranici odv lancia all’inizio del periodo dell’anno dedicato alla dichiarazione dei redditi e quindi alla scelta della realtà a cui destinare la quota percentuale dell’Irpef.

Firmando nella casella “sostegno degli enti del terzo settore” del proprio modello di dichiarazione dei redditi e indicando il codice fiscale di Brain 950 305 102 42, si potrà in particolare sostenere il nuovo servizio di riabilitazione domiciliare per le persone colpite da gravi cerebrolesioni e le loro famiglie.

“È un progetto a cui teniamo molto – spiega la presidente di Brain, Edda Sgarabottolo –, perché mira a colmare una lacuna del sistema socio-sanitario territoriale, ossia lo scarso livello di assistenza ai pazienti che, per vari motivi, non accedono alle strutture e che, quindi, si trovano con le loro famiglie a sopportare da soli e senza un valido aiuto il difficilissimo periodo seguente ad un trauma cranico, un ictus o un’anossia cerebrale invalidanti.

Abbiamo dunque costituito un’équipe di nostri professionisti, composta da logopedista, fisioterapista, neuropsicologa e operatore socio-sanitario, che si recherà dai pazienti per seguirli, nelle loro case, nel complicato percorso verso il ritorno al più elevato grado di autonomia possibile.

Il tutto sarà a supporto anche delle famiglie, che spesso si sentono sole e disorientate di fronte a fatti che, indubbiamente, stravolgono la vita”.

Per maggiori informazioni consultare la pagina riabilitazionetraumacranico.it/5×1000-2023/ oppure scrivere a info@associazionebrain.it.

Brain Associazione Traumi Cranici odv

Dal 1993 l’associazione Brain, attraverso i servizi presenti nella propria struttura “La Rocca” ad Altavilla Vicentina (la prima del genere in Italia), si occupa di percorsi riabilitativi (sia fisici sia cognitivi) per persone che hanno subito una grave lesione cerebrale (in particolare dopo un grave trauma encefalico) o che sono state colpite da un’emorragia o un’anossia cerebrale.

I percorsi coinvolgono anche i famigliari, al fine di sostenere le relazioni che inevitabilmente vengono messe a dura prova da questi dolorosi eventi.

Altavilla Vicentina, 4 maggio 2023 –