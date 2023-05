A4 Holding SpA: lavori in A4 e A31

CHIUSURA DELLA GALLERIA DI SAN ZENO

A Lonato nella notte di giovedì 11 maggio 2023

Per lavori urgenti di pulizia e lavaggio, la galleria “S. Zeno”, nel Comune di Lonato (BS), situata nel tratto di strada fra il casello di Desenzano e l’innesto con la S.S. 11, in località Casette di Sopra (Ponte S. Marco), resterà chiusa al traffico dalle ore 21.00 di giovedì 11 alle ore 6.00 di venerdì 5 maggio 2023.

Le deviazioni saranno segnalate sul posto tramite adeguati cartelli disposti a cura della Società Autostrada Brescia-Padova.

In caso di maltempo i lavori potrebbero slittare alla notte successiva.

LAVORI IN A4 TRA VERONA SUD E VERONA EST

In entrambe le carreggiate (sia direzione Venezia che direzione Milano) nella notte di mercoledì 9 maggio 2023

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per lavorazioni urgenti di movimentazione cavi dell’alta tensione al Km 284+000, in entrambe le carreggiate (sia direzione Venezia che direzione Milano) tra i caselli di Verona Sud e Verona Est, si viaggerà su una sola corsia di marcia nella notte di mercoledì 9 maggio 2023, dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

LAVORI DIURNI IN A31 TRA S. MARHERITA D’ADIGE E PIACENZA D’ADIGE

In direzione Rovigo nelle giornate di giovedì 11 e venerdì 12 maggio 2023.

Lungo l’autostrada A31 Valdastico per attività urgenti di sondaggi in profondità del Ponte Scolo Vampadore in carreggiata Sud (direzione Rovigo) nel tratto autostradale compreso tra i caselli di S. Margherita D’Adige e Piacenza D’Adige (dal Km 12+000 al km 11+200) i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di giovedì 11 e venerdì 12 maggio 2023.

LAVORI IN A4 TRA VERONA SUD E VERONA EST

In direzione Venezia dalle ore 21.00 di venerdì 12 maggio alle ore 12.00 di domenica 14 maggio 2023.

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per cantieri di ripavimentazione in carreggiata est (direzione Venezia) nel tratto autostradale compreso tra i caselli di Verona Sud e Verona Est (dal km.282+000 al Km. 285+300) i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia o di due corsie di marcia di cui una a larghezza ridotta dalle ore 21.00 di venerdì 12 alle ore 12.00 di domenica 14 maggio 2023.

La Società A4 Holding SpA profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni.

Per informazioni: https://inviaggio.autobspd.it/.

