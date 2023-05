Vicenza: prima edizione del festival di letteratura “Una Basilica di Libri”

“Una Basilica di Libri”, prima edizione del festival di letteratura in Basilica palladiana dal 22 al 25 giugno

Coinvolte anche la Biblioteca Bertoliana e Gallerie d’Italia

Per quattro giorni Vicenza diventerà la capitale del libro, aprendo le porte della Basilica palladiana per accogliere una manifestazione cui evento di apertura coinciderà con la prima tappa del tour estivo della cinquina finalista del Premio Campiello 2023.

Sarà il monumento simbolo della città e del genio di Andrea Palladio

a ospitare dal 22 al 25 giugno l’edizione zero di “Una Basilica di Libri”, festival di letteratura pensato e organizzato dall’associazione BaldiLibri con la collaborazione del Comune di Vicenza.

L’iniziativa è stata presentata in sala Stucchi dall’amministrazione comunale e da Ida Zanetti, presidente dell’associazione BaldiLibri.

“Siamo lieti di sostenere l’idea di un festival letterario nel cuore di Vicenza

– commenta l’amministrazione -. La nostra città è da tempo impegnata sul fronte della promozione della lettura, avendo conseguito la qualifica di Città che legge nel 2019, anche attraverso la sottoscrizione di un Patto di Lettura che mette in rete associazioni, mondo della scuola e istituzioni. La città sostiene già numerose iniziative e non può che accogliere felicemente questo festival, che si fa centro di un progetto di coesione fra realtà diverse per dare risalto culturale alla nostra città, auspicando che la manifestazione possa rafforzarsi e ampliarsi nelle edizioni future”.

Il fascino della lettura abbinato alla bellezza architettonica caratterizzerà, dunque, questa nuova iniziativa culturale che avrà come suo epicentro il mondo variegato e ricco di sfaccettature dell’editoria, approcciando il libro nell’interezza della sua natura: strumento di cultura, educazione e relazione.

Il festival si articolerà in quattro giorni durante i quali si potrà partecipare a incontri con gli autori nel salone: Antonio Caprarica, Ottavio Fatica, Giuseppe Festa, Sandro Frizzerio, Simona Mambrini, Antonio Manzini, Azzurra Rinaldi, Alessia Romanazzi.

Per i più piccoli

sono state pensate proposte di animazione teatrale nel loggiato della Basilica palladiana. A Palazzo Leoni Montanari le Gallerie d’Italia – Vicenza ospiteranno il programma interamente dedicato ai bambini con letture animate e un laboratorio introduttivo alla scrittura creativa, mentre in Biblioteca Bertoliana si potrà partecipare ad un corso di scrittura creativa per adulti.

Tutti gli eventi saranno a ingresso libero con prenotazione. I corsi di scrittura creativa saranno a numero chiuso.

“Una Basilica di Libri”

è patrocinato dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di Vicenza, dal Comune di Vicenza, dall’Accademia Olimpica e da Confindustria Vicenza.

Gli sponsor del festival sono, al momento, AGSM-AIM, Autovega e Copymac.

La manifestazione ha attivato diverse collaborazioni: Gallerie d’Italia -Vicenza, Biblioteca Civica Bertoliana, la BILL (Biblioteca della legalità), con il Laboratorio di scrittura creativa “Walter Tobagi”, e l’associazione exvUoto e con IO LEGGO di Pulce Edizioni.

Parteciperà anche il mondo della scuola con il Liceo Classico A. Pigafetta attraverso il PCTO – Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento: una trentina di studenti di alcune classi presteranno la loro collaborazione nelle fasi organizzative dell’accoglienza degli ospiti.

