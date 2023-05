Conclusa in Veneto l’ottava gara regionale per gli aspiranti – Thiene: Pizza Bit Competition 2^ Edizione, passano il turno Colpo, Dorigo e Iavarone – Pizza Ambassador 2024 Molino Dallagiovanna

E’ stato il Veneto ad ospitare mercoledì 3 maggio l’ottava delle 9 tappe regionali di Pizza Bit Competition, la gara che Molino Dallagiovanna ha ideato per i pizzaioli professionisti con la collaborazione come media partner del Gambero Rosso, primo gruppo editoriale multimediale enogastronomico in Italia.

A sfidarsi presso la sede di Extra Cooking Systems a Thiene (VI)

15 dei 135 pizzaioli in lizza per conquistare il titolo di “Dallagiovanna Pizza Ambassador 2024”, volto ufficiale del Molino per il settore pizza in Italia e nel mondo.

Le gare regionali, che quest’anno sono partite dal Sud Italia, toccheranno un po’ alla volta tutto lo Stivale.

In ogni tappa regionale i tre migliori pizzaioli si qualificano per una delle 3 semifinali, in programma tra giugno e luglio in tre località turistiche (1 del Nord, 1 del Centro e 1 del Sud). Da ogni semifinale i primi tre pizzaioli accederanno alla finalissima di settembre presso la sede di Molino Dallagiovanna a Gragnano Trebbiense (PC).

Anche in questa seconda edizione i concorrenti si sfidano sulla realizzazione della Pizza Classica al Piatto e sono valutati da una giuria tecnica composta da esperti del settore, blogger e giornalisti tra cui rappresentanti del Gambero Rosso. I giurati nella loro scheda assegnano un punteggio a ricetta dell’impasto, presentazione del piatto finale, assaggio e professionalità del candidato ma anche alle doti comunicative dei pizzaioli.

Nella tappa veneta a conquistare un posto per le semifinali sono stati:

Michele Colpo della pizzeria “Premiata Fabbrica Pizza” di Bassano del Grappa (VI) con la pizza “La Vegana”

Michele Dorigo della pizzeria “Aurora Risto pizza” di Chioggia (VE) con la pizza “La Chioggiotta”

Roberto Iavarone dell’ “Airport Hotel Ristorante da Mario” di Venezia con la pizza “Raggio di Sole”

Ecco le fasi della 2^ edizione di Pizza Bit Competition:

– Gare regionali – dal 31 gennaio al 15 maggio 2023

31 gennaio: Campania – Pozzuoli (Na) presso ME.PA. Alimentari

7 febbraio: Sardegna – Sassari presso Cookie Fooding

7 marzo: Calabria – Corigliano Calabro (CS) presso Frigo Arreda

15 marzo: Marche – Macerata presso Tombesi

21 marzo: Abruzzo – Pineto (TE) presso Elle & Elle

4 aprile: Lazio – Roma presso la Scuola di Arte Bianca A Tavola con lo Chef

17 Aprile: Lombardia – Brescia presso Cast Alimenti

3 maggio: Veneto – Thiene (VI) presso Extra Cooking Systems

15 maggio: Piemonte – Centallo (CN) presso Universo Bianco

– Semifinali “on the beach” – dall’11 giugno al 2 luglio 2023

11 giugno – Puglia

25 giugno – Toscana

2 luglio – Emilia Romagna

– Finalissima presso Molino Dallagiovanna – settembre 2023

Per maggiori informazioni: https://www.dallagiovanna.it/pizzabitcompetition2.

Fonte Laura Gambacorta