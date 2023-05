Chiude i fuori abbonamento al Teatro Comunale di Vicenza, domenica 7 maggio alle 18.00 – TCVI: “Il Gruffalò”, spettacolo musicale per famiglie

Uno spettacolo musicale per famiglie è l’ultimo appuntamento dei fuori abbonamento della stagione artistica 2022-2023 del Teatro Comunale di Vicenza: è “Il Gruffalò” presentato dalla veronese Fondazione Aida, in programma domenica 7 maggio alle 18.00, biglietti quasi esauriti.

Ispirato al bestseller di Julia Donaldson e Alex Sheffler,

noto tra i bambini di tutto il mondo grazie alle traduzioni realizzate in oltre trenta lingue, a Vicenza lo spettacolo è proposto nella versione teatrale di Fondazione Aida che lo produce per la prima volta in Italia, in collaborazione con il Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento, il Teatro Stabile del Veneto e la BSMT-Bernstein School of Musical di Bologna.

Il musical formato famiglia, nell’adattamento teatrale firmato da Pino Costalunga, con la regia di Manuel Renga, pur restando fedele ai testi e all’iconografia delle illustrazioni originali, diventa uno spettacolo interamente nuovo, che il pubblico di tutte le età, ha molto apprezzato nelle numerose tappe della tournée teatrale; dopo Vicenza lo spettacolo sarà in scena a metà maggio al Teatro Brancaccio di Roma.

La trama è quella arcinota che tutti i bambini si aspettano:

cosa c’è di meglio di un bosco di notte per una bella storia di paura? Quattro giovani amici attorno al fuoco sono l’espediente perfetto per iniziare a raccontare la storia di questo mostro terribile, il Gruffalò, metà orso e metà bufalo, dall’inglese grizzly e buffalo.

Un topolino affamato decide di attraversare il bosco frondoso e pieno di insidie per trovare la ghianda che tanto gli piace ma, strada facendo, incontra tre brutti ceffi che lo vogliono mangiare: una volpe, una civetta e una biscia. Il furbo animaletto sa bene come cavarsela, con l’aiuto della sua fantasia: un mostro terribile dal nome assai noto ai bambini: il Gruffalò.

Ma anche una storia semplice come questa ha la sua morale: non è necessario usare la forza o la violenza per difendersi dai pericoli della vita, ma sono molto più utili la furbizia e l’intelligenza. Come spiega Pino Costalunga nelle sue note: forse qualcuno del pubblico uscirà dallo spettacolo chiedendosi se esista veramente quello spaventosissimo mostro.

Certo che esiste, nella nostra storia, ma è un mostro per ridere e giusto per dire ai bambini: usate la fantasia, l’intelligenza e anche un bosco selvaggio e frondoso potrà diventare un luogo in cui è divertente vivere, almeno per qualche tempo, almeno per il tempo dell’infanzia.

De “Il Gruffalò” – ormai un classico della letteratura per l’infanzia –

nel musical della Fondazione Aida in scena al Teatro Comunale di Vicenza resteranno intatte le rime della scrittrice inglese e gli attori indosseranno i fantastici costumi che si rifanno alle illustrazioni del disegnatore tedesco.

I bambini riconosceranno così facilmente il testo che conoscono, gustandosi anche divertenti e originalissime canzoni scritte appositamente per lo spettacolo.

Le situazioni comiche e mimiche, nonché balli e danze,

andranno inoltre ad arricchire la favola originale. Gli interpreti in scena a Vicenza saranno: Stefano Colli (Gruffalò), Gaia Carmagnani (Topolino), Ivan Portale (Serpente), Elisa Lombardi (Civetta); le musiche originali sono firmate da Patrizio Maria D’Artista, le coreografie da Elisa Cipriani e Luca Condello; i pupazzi sono di Mariangela Gabrieli (Mondo alla Rovescia); la vocal coach è Eleonora Beddini.

Per lo spettacolo “Il Gruffalò” di domenica pomeriggio al Tcvi, restano ancora pochissimi biglietti.

I biglietti per lo spettacolo sono in vendita alla biglietteria del Teatro (Viale Mazzini, 39) aperta dal martedì al sabato – esclusi i giorni festivi – dalle 15.00 alle 18.15 e un’ora prima dell’inizio; oppure al telefono, chiamando lo 0444 324442 nei giorni di apertura della biglietteria dalle 16.00 alle 18.00; oppure online su www.tcvi.it; costano 12 euro l’intero e 10 euro il ridotto under 30 e over 65.

È attiva la promo famiglia, biglietto unico a 40 euro (solo alla cassa), per famiglie di 4 persone.

È possibile comprare i biglietti anche tramite 18App, Carta del docente e voucher; per gli studenti universitari, esibendo la Vi-University Card, il biglietto costa 7 euro.

3 maggio 2023

