Torna AMA MUSIC FESTIVAL, l’evento più coinvolgente e atteso dell’estate musicale bassanese! – Romano d’Ezzelino: AMA Music Festival

Due gli appuntamenti da segnare sul calendario:

l’8 luglio 2023 con The Chemical Brothers e The Bloody Beetroots all’AMA Preview e

dal 23 al 27 agosto, AMA Music Festival con Cypress Hill, Articolo 31, Megadeth, Salmo, Turnstile, White Lies, Lacuna Coil, Yungblud e tanti altri…

Anche quest’estate gli amanti della musica avranno di che divertirsi con la confermatissima ottava edizione di AMA Music Festival, che si terrà dal 23 al 27 agosto 2023 nella suggestiva cornice del Parco di Villa Cà Cornaro a Romano d’Ezzelino (VI).

Non una semplice rassegna canora ma un vero e proprio festival, patrocinato dai comuni di Bassano del Grappa e Romano d’Ezzelino in cui musica, arti performative e percorsi culturali si intrecciano con l’obiettivo di dar vita ad una manifestazione che si sta sempre più affermando come punto di riferimento per il territorio ed il turismo locale.

Riconosciuto tra i maggiori e importanti eventi ecosostenibili d’Italia, AMA Music Festival continua un percorso artistico volto a proporre solo i migliori artisti italiani e internazionali del momento.

Nato nel 2015 da un’idea di Andrea Dal Mina, AMA Music Festival ha da sempre l’obiettivo di portare nel territorio non solo musica ma anche cultura, storia, turismo responsabile e percorsi enogastronomici nei quali suoni e arti si intrecciano con l’ambiente circostante.

Lo scorso anno ha accolto ben 30.000 persone e si è aggiudicato l’ambito riconoscimento di miglior festival italiano messo in palio da Ticketmaster, il circuito di vendita biglietti più importante al mondo.

AMA Music Festival si identifica in cinque CONCEPT,

ovvero CHARITY, ECO, BIO, RESPECT ed EXPERIENCE che oltre a rappresentarne le fondamenta lo rendono uno spettacolo unico nel suo genere. Per questo, come nelle scorse edizioni, sarà caratterizzato da una vasta offerta di attività rivolte al pubblico, con aree interamente dedicate alla promozione ed al rispetto del prezioso ecosistema attorno a noi.

La LINE UP 2023 prevede il consueto mix eterogeneo di stili, storie e speranze della musica pop, rock, indie ed elettronica in perfetto stile AMA Music Festival.

AMA PREVIEW

8 luglio » THE CHEMICAL BROTHERS / THE BLOODY BEETROOTS / TBA

AMA MUSIC FESTIVAL

23 agosto » SALMO / TURNSTILE / WHITE LIES / BNKR 44

24 agosto » CYPRESS HILL / COLLE DER FOMENTO / TBA

25 agosto » ARTICOLO 31 / TBA

26 agosto » YUNGBLUD / BRESH / LA SAD / TBA

27 agosto » MEGADETH / LACUNA COIL / KATATONIA / MESSA

Nelle prossime settimane verranno presentati nuovi e importanti artisti!

Romano d’Ezzelino (VI) –

Fonte AMA Media House – Diletta Gloder Farina – Diego Bontorin

www.amamusicfestival.com