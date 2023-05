Serie A: diretta su Erresport e TvA – Rangers con Petrarca per festeggiare l’accesso ai playoff

Domenica 7 maggio alle ore 15:30 presso la Rugby Arena, la Rangers Rugby Vicenza sfiderà i cadetti del Petrarca Rugby nella ventiduesima ed ultima giornata della stagione regolare della Serie A in una giornata all’insegna della festa per lo storico obiettivo centrato dai biancorossi.

Grazie alla vittoria esterna con bonus sul Casale,

ed il contemporaneo pareggio della Tarvisium, il FirstXV guidato da Cavinato e Minto ha conquistato la vittoria del girone e l’accesso ai playoff promozione in Top10. Per la prima volta nella storia, la formazione vicentina si affaccia da protagonista ai piano più alto della palla ovale italiana pronta a giocarsela fino alla fine.

Prima dei playoff, in programma il 21 e 28 maggio 2023 ed eventuale finale il 4 giugno con sfidante e programma da definire in attesa dei risultati dell’ultimo turno di gare, c’è da onorare l’ultima sfida della stagione regolare. Il Petrarca Padova è formazione giovane, ambiziosa e di alto livello: scenderà in campo per dare tutto e cercare di confermare l’ottima terza piazza della graduatoria finale.

A fare da contorno alla sfida,

una Rugby Arena vestita a festa, con tutte le formazioni del minirugby biancorosso pronte a scendere in campo nel corridoio prepartita, durante l’intervallo con brevi sfide dimostrative di fronte alla tribuna, ed a fine gara per abbracciare i beniamini del FirstXV della Rangers che tante emozioni e soddisfazioni stanno regalato alla famiglia ovale biancorossa.

La Rangers potrà contare sul supporto degli appassionati vicentini in tribuna e non solo: grazie infatti alla partnership con ErreSport, la gara sarà disponibile in diretta streaming sul canale Youtube di ErreSport con un ampio pre e post partita con interviste e curiosità curato da Marco Meletti.

Inoltre una prima volta storica: la gara Rangers Vicenza vs Petrarca sarà trasmessa in diretta anche su TvA Vicenza, rete ammiraglia del Gruppo Videomedia, visibile gratuitamente sul canale 13 del digitale terrestre e sul canale 832 di Sky e Tivùsat. Una premiere da ricordare non solo per il club biancorosso ma per tutta la palla ovale vicentina che tanto sta crescendo in questi anni.

Ma non finisce qui: dopo la gara ad attendere il pubblico un grande terzo tempo party con musica, stuzzichini, spunciotti e birrette per festeggiare i biancorossi e caricarli in vista dei prossimi impegni.

Ti aspettiamo alla Rugby Arena

Forza Rugby Vicenza

Ultima giornata stagione regolare

22° giornata 07/05/2023 ore 15:30

Rangers Rugby Vicenza v Petrarca Padova

Ruggers Tarvisium v Rugby Casale

Rugby Paese v Patavium Rugby Union

Romagna RFC v Rugby Badia

Valpolicella Rugby v Verona Rugby

riposa Valsugana Rugby Padova

Classifica

Rangers Rugby Vicenza 84

Ruggers Tarvisium 77

Valsugana Rugby 62

Petrarca Padova 62

Verona Rugby 58

Casale Rugby 36

Rugby Badia 36

Rugby Paese 34

Patavium Rugby Union 33

Valpolicella Rugby 31

Romagna RFC 26

Qualificate ai playoff

1° girone 1 – Rugby Parabiago

1° girone 2 – Rangers Rugby Vicenza

1° girone 3 – Lazio Rugby

Miglior 2° – Cavalieri Prato o Capitolina

Fonte Davide Pelizzari

Responsabile Comunicazione Rangers Rugby Vicenza

comunicazione@rugbyvicenza.it