E sabato in casa (appuntamento alle 18.00) gara 3: primo match point per andare in finale – Mc Control Diavoli Vicenza: vittoria a Verona in gara 2

Mc Control Diavoli Vicenza conquista gara 2 delle semifinali play off a Verona con il risultato di 5-2, ma se la deve sudare, su una pista ostica e contro un avversario agguerrito che ha giocato con grande determinazione.

I biancorossi hanno avuto tante occasioni, ma sono incappati in parecchi errori, soprattutto sotto porta, e ancora una volta in troppe penalità, soprattutto nel secondo tempo, rischiando di complicarsi la vita contro una formazione giovane e che ha dato il tutto per tutto.

Ottima prova del portiere avversario Gadioli che ha tenuto a galla i suoi nei momenti difficili e che ha stregato in altre occasioni gli attaccanti biancorossi, costretti a cercare gli angoli più estremi e portati quindi a maggiori errori.

Dall’altra parte ottima prova anche di Michele Frigo che ha saputo chiudere bene la porta vicentina dagli attacchi di Verona, soprattutto nei momenti di inferiorità numerica.

Alla fine ha prevalso la qualità dei singoli

e la maggiore esperienza dei vicentini che non devono però mai abbassare la guardia, perché Verona ha dimostrato un gran carattere, di non aver nulla da perdere e che venderà cara la pelle anche sabato in gara 3, quando i Diavoli si giocheranno al pattinodromo di Vicenza il primo match point per staccare il biglietto per la finale.

“Siamo partiti abbastanza bene – ha commentato a fine gara il coach dei biancorossi, Denis Sommadossi. – Abbiamo giocato bene a tratti, sicuramente i primi dieci minuti, con un buon ritmo e buone occasioni.

Poi ci siamo un po’ spenti, complice anche la pista che non consente un gran gioco. Loro poi hanno fatto la loro partita, ci hanno messo un po’ in difficoltà, hanno aggredito come in gara 1, e pattinano tutti bene. Noi dovevamo e potevamo chiuderla prima, se avessimo sfruttato le occasioni da gol avute.

Su questo piano dobbiamo sicuramente migliorare, così come dal punto di vista delle penalità. Siamo caduti in alcuni falli un po’ sciocchi soprattutto verso la fine, ma la partita non è mai stata in discussione”.

Mc Control Diavoli Vicenza: Tabellino

Cus Verona – Mc Control Diavoli Vicenza (2-2 ) 2-5

Cus Verona: Gadioli, Pierobon, Pietrobon, Magnabosco, Perini, Raccanelli M., Novarese, Lupi, Pernigo, Carrer, Raccanelli A., Dal Ben, Masiero, Sabaini.

All. Amadei M.

Mc Contro Diavoli Vicenza: Frigo, Laner, Delfino, Frigo N., Vendrame, Campulla L., Campulla F., Cantele, Chiamenti, Montolli, Pace, Hodge, Sigmund, Dal Sasso, Trevisan.

All. Sommadossi D.

Arbitri: Ferrini e Marri.

RETI

PT: 1,16 Vendrame (VI) pp; 11,22 Masiero (VR), 13.43 Perini (VR) pp, 18.12 Campulla L. (VI);

ST: 29.32 Vendrame (VI) pp, 31.06 Sigmund (VI), 37.48 Delfino (VI).

In copertina foto del coach dei Diavoli, Denis Sommadossi (foto Vito De Romeo).

Fonte Sabrina Nicoli – Addetta Stampa Mc Control Diavoli Vicenza