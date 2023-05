Inizierà questo weekend a Misano l’impegno di Imperiale Racing nel Campionato Italiano Gran Turismo Sprint 2023. – Imperiale Racing: parte da Misano l’assalto al Campionato Italiano GT Sprint 2023

Il team di Mirandola schiera al via due Lamborghini Huracàn GT3 Evo, una in categoria Pro-Am e un’altra in categoria Am. Sulla #54 si alterneranno lo statunitense Philippe Denes e Dmitry Gvazava, mentre sulla #16 gareggerà l’equipaggio tricolore formato da Massimo Ciglia e Giuseppe Fascicolo.