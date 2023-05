“Ci sarebbe da ridere se non peggio di fronte al racconto di fantasia che fa Variati oggi quando parla di Parco della Pace e lancia le sue accuse al Centrodestra “ – dichiara il coordinatore provinciale di FdI, Mattia Ierardi -Ierardi: “Il Parco della Pace è il bluff che abbiamo smascherato e sistemato”

“Su quell’area si è ben rappresentata l’inconsistenza amministrativa del PD, ieri guidato da Achille Variati, oggi da Giacomo Possamai.

Cambiano i nomi ma non il nulla amministrativo che hanno lasciato in dieci anni di governo a Vicenza.

Il Parco della Pace è il debito per i vicentini che il Pd ha lasciato

in eredità senza alcun risultato. Le spese di bonifica sono state milionarie e Variati e Possamai ci hanno lasciato un’area bel lontana dall’essere utilizzabile.

Ci fanno, come al solito, la morale gli stessi che in dieci anni non hanno concretizzato nulla tranne i costi. Non un beneficio, non un problema risolto. E anche in questo sta la differenza tra destra e sinistra: Hullweck lasció un teatro e opere che poi ha inaugurato proprio Variati, lui cosa ha lasciato?

Propaganda e progetti.

Il Parco della Pace è stata la grande illusione ottica su cui l’ex sindaco ha costruito il suo successo per tenere insieme il centrosinistra, ma questa fantasia è buona solo per le campagne elettorali.

Noi abbiamo preso in carico un problema e gli stiamo dando un futuro compatibile, avremmo potuto fare come loro, se avessimo avuto un nastro da tagliare sul Parco, invece” – conclude Ierardi – “ci siamo dovuti inventare un senso agli errori di una coalizione di irresponsabili.

Il Parco della Pace sarà diverso da quello immaginato da Variati e Possamai perché se fossero stati bravi lo avrebbero realizzato invece di lasciare alla città un debito”

Mattia Ierardi Coordinatore Provinciale Fratelli d’Italia – Vicenza