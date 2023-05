Con il bando “Call 4 Ideas” premiate le start-up in competizione – Coldiretti Vicenza: progetto Agri-Futuro

La premiazione avrà luogo il 5 maggio alle 18 all’Agriturismo La Risarona a Grumolo delle Abbadesse

Venerdì 5 maggio, dalle 18 alle 20, all’Agriturismo La Risarona

a Grumolo delle Abbadesse, avrà luogo l’evento di premiazione delle start-up vincitrici del bando “Call 4 Ideas” per il Progetto Agri-Futuro, a cui hanno collaborato Coldiretti Vicenza con i Comuni di Camisano Vicentino, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Quinto Vicentino e Torri di Quartesolo e la Fondazione Cariverona.

Ad aprire la serata sarà un talk show, in cui a confrontarsi sull’agricoltura del futuro saranno i partner dell’evento: i Dipartimenti Dafnae e Tesaf dell’Università di Padova, lo Iuav di Venezia ed Adaptev, nonché Coldiretti, attraverso il direttore Simone Ciampoli.

“Il progetto “Agri-Futuro” è un’idea ambiziosa –

commenta il direttore di Coldiretti Vicenza, Simone Ciampoli – che finalmente oggi trova concretezza con la premiazione delle quattro start-up selezionate, che hanno presentato proposte di sviluppo davvero innovative rispetto alle tematiche proposte dal Bando Habitat 2020”.

Nell’ambito dell’iniziativa Coldiretti svolgerà un ruolo formativo.

“Saremo al fianco di queste innovative realtà imprenditoriali – conclude il direttore Ciampoli – per sostenerle e permettere loro di sviluppare le idee messe in cantiere, dando un supporto sia formativo che di consulenza tecnica, con percorsi mirati su temi come la multifunzionalità dell’impresa agricola, la valorizzazione del territorio agricolo e saperlo comunicare anche nei social.

Ma anche aspetti di sicurezza alimentare, perché l’obiettivo di queste aziende, come è giusto che sia, sarà quello di vendere i propri prodotti e avviare attività economiche sostenibili e di pregio, e Coldiretti come sappiamo, da anni si sta spendendo sulla promozione della vendita diretta dal Produttore al Consumatore, una competenza importante da mettere a disposizione di queste nuove realtà che si affacciano per la prima volta al mondo dell’agricoltura con uno sguardo verso il futuro”.

A seguire verranno presentate le quattro start-up, quindi la premiazione delle realtà imprenditoriali vincenti.

Vicenza, 3 maggio 2023.