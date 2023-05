La collettiva dal titolo Presenze, in mostra a Caldogno, è nata per ricordare Picasso nel suo cinquantesimo anniversario della morte e così l’arte trasforma il Bunker tedesco (1943) di Caldogno in uno spazio dall’energia straordinaria.- Bunker di Caldogno: mostra collettiva “Presenze. A 50 anni dalla morte di Pablo Picasso”

Si è creata un’unità tra la serrata costruzione e l’esposizione delle opere,

ricche di variazioni tematiche. Ne esce una rassegna dinamica, che ha raccolto dal grande artista spagnolo il significato dell’autonomia personale, lo spirito della ricerca che si riflette sui processi creativi.

Nell’esposizione, entrano forme geometriche, astratte e figurative che unite definiscono i lavori della rassegna. Anche la presenza dei materiali pittorici e i molti non pittorici, mosaico, legno, fotografia, ceramica, rame, oro, smalto, alluminio e PVC esprimono, nella loro flessibilità, la personale vocazione di ogni artista.

Fonte Maria Lucia Ferraguti

Inaugurazione sabato 6 maggio alle ore 18.30

Date di apertura: dal 6 al 28 maggio 2023

Orari di apertura: sabato e domenica 9:00 – 12:00 / 15:00 – 18:00

Luogo: Bunker di Caldogno, Via G. Zanella – 36030 Caldogno (VI) – accesso dai giardini del Complesso Palladiano di Villa Caldogno

Costi ingresso:

Ingresso gratuito durante l’inaugurazione e per i residenti del Comune di Caldogno.

L’ingresso comprende oltre al Bunker la visita alla mostra permanente Dalla Prima Guerra Mondiale al 1945 situata al suo interno e a Villa Caldogno (Piano Nobile e Seminterrato).

Biglietto intero €7,00 a persona; ridotto €5,00 (studenti, minorenni, over 65); gruppi (min. 10 persone) €6,00.–

Fonte Qu.Bi Media

Nel 1944 tutto il Complesso Palladiano fu requisito dall’esercito tedesco per insediarvi il comando della “Militar Saniat”.

Nel settore retrostante le Barchesse venne costruito, alla profondità di sei metri rispetto il livello della campagna circostante, un Bunker in cemento armato con locali attrezzati per ospitare malati e feriti, nonché sale operatorie.

L’esterno si presenta come una collina artificiale ricoperta da vegetazione e da piante anche di alto fusto.

La struttura del Bunker, completamente ristrutturata tra il 2007 ed il 2009, è stata per qualche anno sede attiva di un centro d’arte contemporanea, allora denominato C4 (Centro Cultura del Contemporaneo di Caldogno).

Nel 2016 il Bunker è stato sottoposto ad un nuovo intervento di risistemazione, resosi necessario dopo la drammatica alluvione del 2010.

Luogo singolare ed emblematico, oggi il Bunker ospita progetti giovanili legati all’arte e alla cultura; i suoi stessi spazi diventano mostra permanente per descrivere la Storia ed il suo utilizzo originale, al fine di renderlo, assieme al Complesso Palladiano, visitabile dai turisti e spazio dedicato alla didattica laboratoriale per gli studenti in visita.