A Vicenza, piazza dei Signori torna Unico Unico – Il mercato del fatto a mano

Sabato 6 maggio dalle 9.30 alle 20, in piazza dei Signori a Vicenza, torna l’attesa edizione primaverile di Unico – Il mercato del fatto a mano, organizzato da Non ho l’età in collaborazione con l’amministrazione.

La manifestazione richiama oltre 50 artigiani da tutta Italia, per un evento all’insegna del fatto a mano che promuove uno shopping lento, capace di unire il rispetto per l’ambiente all’originalità.

L’edizione primaverile torna alla ribalta,

prima dell’arrivederci a settembre, pronta ad accogliere nuovi espositori, con un’attenzione particolare all’ambiente e alla sostenibilità, due obiettivi prioritari per tanti artigiani presenti alla manifestazione.

A Unico i visitatori troveranno articoli prodotti in serie limitate o unici, con uso di materiali locali. Sarà presente ad esempio il laboratorio sartoriale Ida Tess, che utilizza solo tessuti recuperati da fondi di magazzino e scarti di produzione e che deve il proprio nome ad una sarta vicentina.

Tra gli artigiani anche Martino Dorigo e Marco Cuzzolin de Il Retrobottega, che recuperano e rivisitano alcuni pezzi d’arredamento vintage.

Non mancheranno creazioni speciali per la festa della mamma:

dalle composizioni floreali di Spazio botanico, con i suoi incredibili e delicatissimi fiori stabilizzati e presentati dentro deliziose campane di vetro, all’arredo per la casa di Pesce fuor d’acqua, con tessuti variopinti in lini pregiati, ai bijoux di Officina 925, eseguiti con la tecnica della cera persa per realizzare pezzi di gioielli artistici unici.

Ritornano alcuni espositori che hanno fatto la storia della manifestazione come R&S ceramica pop, che realizza tazze, ciotole e piatti con le tecniche tradizionali della maiolica italiana e della ceramica popolare veneta.

Questa edizione “Unico – Il mercato del fatto a mano” porterà in piazza i colori: particolarmente attesa la presenza di Valentina e Beatrice di Armocrombeauty. Sabato mattina Armocrombeauty sarà a disposizione per stories e racconti con gli artigiani. Nel pomeriggio saranno a disposizione per consulenze su prenotazione all’email armocrombeauty@gmail.com.

È sempre attivo lo shop online www.unicofattoamano.it.

In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.

Per maggiori informazioni: www.unicofattoamano.it info@unicofattoamano.it 3496410654

