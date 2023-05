XXVII Edizione – 10-20 maggio 2023 – Appuntamento di martedì 9 maggio Cinema Odeon, ore 20:45 – Vicenza: al Cinema Odeon verrà proiettato il film The Beat Bomb

Il festival New Conversations – Vicenza Jazz

si prepara al suo battesimo ufficiale, previsto per il 10 maggio, con una serata di prologo. Martedì 9 maggio alle ore 20:45, al Cinema Odeon verrà proiettato il film The Beat Bomb (Italia-Argentina, 2022), diretto da Ferdinando Vicentini Orgnani e con le musiche di Paolo Fresu.

Alla fine del film il direttore artistico del festival Riccardo Brazzale dialogherà con il regista. La proiezione è in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Presentato fuori concorso nella sezione

“Ritratti e paesaggi” del Torino Film Festival 2022, The Beat Bomb è un viaggio iniziato nel 2007 con la casualità̀ di un incontro tra un regista e un grande poeta.

Da lì sono nate una collaborazione e un’amicizia andate avanti, tra Roma e San Francisco, fino alla fine della lunga vita di Lawrence Ferlinghetti (1919-2021).

Oltre a essere stato il catalizzatore, il talent scout e l’editore della Beat Generation, Ferlinghetti ha portato avanti una sua visione, un progetto politico e culturale rigoroso, coerente.

Questo documentario vuole essere anche una eco della sua voce: The Beat Bomb, una bomba Beat contro “the military industrial complex”, quella potentissima lobby che anche il presidente Eisenhower (da ex generale) in un suo storico discorso aveva tentato invano di contrastare. In una sua poesia Lawrence auspica che con il potere delle parole i poeti possano essere “reporter dello spazio” per rispondere alla sfida di questi tempi apocalittici.

