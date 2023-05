Moda e sostenibilità. – Valdagno: sabato porte aperte all’ITS Fashion Sustainability Manager

L’ITS Fashion Sustainability Manager di Valdagno apre le sue porte sabato 6 maggio per raccontare i contenuti, gli obiettivi e le opportunità offerte dal corso di Istruzione Tecnica Superiore da due anni attivo in città.

L’Open Day, che si svolgerà presso la sede negli spazi della Marzotto

in largo S. Margherita dalle 10 alle 12.30, permetterà a studenti e famiglie di conoscere l’iniziativa che si rivolge a diplomati e laureati, ma anche a lavoratori, imprenditori e manager interessati a sviluppare competenze e professionalità in un ambito strategico: la sostenibilità nella filiera produttiva del sistema moda.

I primi due corsi biennali (2021-23 e 2022-24) hanno registrato il pieno delle iscrizioni coprendo i 50 posti disponibili e ora, fino al 16 maggio, sono aperti i termini per le selezioni per le prossime iscrizioni.

Ospitato negli spazi messi a disposizione dall’azienda Marzotto Group e dall’Istituto Tecnico Industriale Marzotto-Luzzatti, il corso ha durata biennale, può accogliere un massimo di 25 studenti ed è curato dalla Fashion Academy ITS Cosmo, con il supporto di Comune di Valdagno, Confartigianato Imprese Vicenza, Confindustria Vicenza, Fondazione Palazzo Festari e con il finanziamento del MIM e della Regione Veneto.

La partecipazione all’Open Day

di sabato 6 maggio è libera, con la possibilità di registrazione (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-open-day-its-fashion-sustainability-manager-563569480487); sono organizzati due turni di visita: dalle 10 alle 11 e dalle 11:30 alle 12:30.

Per informazioni è possibile scrivere a giulio.nardon@itscosmo.it o visitare il sito www.itscosmo.it

In copertina foto della sede.

